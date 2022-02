Grande Fratello Vip, Giulia Salemi contro gli Autori del Reality!

Gossip TV

Giulia Salemi lancia una bella frecciatina gli autori del Grande Fratello Vip.

Non è la prima volta che Giulia Salemi critica apertamente alcune scelte degli autori del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina, ora alla conduzione del Gf Vip Party, ha lanciato l’ennesima frecciatina ai danni del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Salemi polemica con gli autori: ecco perché

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa di Cinecittà, l’influencer italo-persiana ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli, ma il debutto di questa storia non è stato semplice, anche a causa delle continue intromissioni di Elisabetta Gregoraci che, spesso contro la sua volontà, è stata tirata in ballo dal momento che Pretelli sembrava inizialmente molto preso da lei, prima di conoscere meglio Giulia.

La dinamica del triangolo amoroso sembra essere diventata un must per gli autori del Gf Vip, che anche quest’anno hanno incentrato la maggior parte delle puntate sulla liaison tra Alex Belli e Soleil Sorge, che ha portato alla crisi del rapporto con Delia Duran. Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip Party, Giulia ha intervistato Manuel Bortuzzo, il quale ha fatto una confessione sul padre, che ha parlato del suo percorso in Casa e della storia d’amore con Lulù Selassié. Lo sportivo ha ammesso di essere rimasto molto male, scoprendo che molte teppe fondamentali della love story con Lulù sono state deliberatamente tagliate o non trasmesse, a suo dire perché gli autori hanno preferito altre dinamiche e le storie di altri concorrenti.

Salemi ha preso prontamente la parola, affermando: “Manuel stai tranquillo che le cose più belle non le fanno mai vedere!”. Un vero e proprio affondo quello di Giulia, che torna a criticare il programma di Alfonso Signorini senza troppi giri di parole. Del resto, anche i fan del programma hanno notato che spesso si è data attenzione sempre ai soliti gieffini, penalizzando coloro che non si sono messi in condizione di creare scandalo ma hanno affrontato un percorso più lineare.

