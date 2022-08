Gossip TV

La confessione di Giucas Casella nei confronti della sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello Vip.

Giucas Casella, il mago più conosciuto del piccolo schermo, è stato ospite ieri nel programma programma radiofonico Non succederà più in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli.

Grande Fratello Vip, Giucas Casella inguaia Lulù: "E' ancora innamorata di Manuel, non fa altro che pensare a lui"

L'ex inquilino della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato dei suoi compagni d'avventura nel reality targato Mediaset, rivelando un retroscena su una delle coppie più amate dell'edizione, quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

"Lulù è una ragazza stupenda ed esigente, uscendo però dalla casa le cose cambiano. Se me lo aspettavo? Sinceramente nì. Manuel mi ha dato tanta carica, chi non lo amerebbe? È unico. Ho notato la diversità, lei è particolarissima.." ha dichiarato Giucas che è in ottimi rapporti che l'ex gieffina e le sue due sorelle.

Casella ha confessato anche altro, rivelando gli attuali sentimenti di Lulù nei confronti di Manuel che, a quanto pare, non sono affatto cambiati:

"Lulù ama tutt’ora ancora Manuel. Io le dico di dimenticarlo, ma lei non lo dimentica. Non fa altro che pensare a lui, ha tante persone che la vogliono, ma niente. Arriverà un amore per Lulù.."

Se per l'ex gieffina il ricordo del nuotatore è ancora vivo e importante, per Manuel, invece, sembra una parentesi del tutto conclusa e l'ex gieffino evita ormai da tempo qualsiasi tipo di contatto con lei.

Giucas ha parlato anche delle due opinioniste che affiancheranno Signorini nella settima edizione del Grande Fratello Vip.

“Orietta Berti è stato il mio primo amore. Avevo vent’anni, ero giovanissimo. L’ho conosciuta ad uno spettacolo, lei è rimasta incantata dalla mia bellezza mi ha detto. Orietta dove va va, è amatissima, la vedo benissimo al Grande Fratello“.

Per ciò che concerne la Bruganelli, il mago siciliano ha dichiarato di non sapere nulla in merito alla suo ingresso nel cast di Avanti un Altro, fortemente voluto dalla moglie di Bonolis.

"Non lo sapevo. Mi fa piacere sentirmi dire questo. Lo conosco il programma, ma non so nulla. Però non posso dire di no a Sonia Bruganelli”.

