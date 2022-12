Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini si confessa sul rapporto con la sorella Elettra. Pace fatta?

Gossip TV

Ex concorrente del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini ha raccontato che, rispetto al periodo in cui era nella casa, ora, il rapporto con sua sorella Elettra è cambiato. Ecco cosa ha detto.

L'ex gieffina Ginevra Lamborghini è tornata a parlare del rapporto con la sorella Elettra Lamborghini. Anche se, più che di rapporto, si dovrebbe parlare dell'assenza di esso, dato che da due anni a questa parte le due sorelle non si rivolgono più la parola.

Ginevra Lamborghini, c'è stato un riavvicinamento con Elettra Lamborghini?

Durante il Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini avrebbe raccontato della situazione con la sorella Elettra e le sue parole avrebbero provocato il fastidio della cantante. Più e più volte, anche Alfonso Signorini avrebbe cercato di farle rivelare i retroscena della storia e se c'erano eventuali novità, ma fino a oggi, sembrava che nulla fosse cambiato.

Ma, a quanto pare, in un'intervista ai microfoni di Non succederà più, programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, l'ex vippona avrebbe raccontato di un leggero miglioramento nella loro relazione, soprattutto dopo la sua uscita dal GFVip. L'ex gieffina ha raccontato che questo riavvicinamento è stato inaspettato, ma molto ben accolto.

Infatti, le due sorelle non avrebbero avuto un litigio che ha messo fine al loro rapporto, ma si è trattato di un accumulo di incomprensioni e mancanza di comunicazione che hanno portato le due sorelle ad allontanarsi. Ma, questo primo tentativo di riavvicinamento infonde in Ginevra Lamborghini speranza per il futuro.

A Blogtivvu ha rivelato:

"Lei deve riprendere i rapporti con me e riconoscermi e io uguale, perché negli ultimi due anni l'ho vista più in tv che in casa, per me è veramente tantissimo questa cosa. Piano piano, poco poco...abbiamo un piccolo rapporto, vediamo dove andrà".

