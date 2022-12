Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini rientrerà nella Casa, il commento di Marco Bellavia: "Sono deluso"

Gossip TV

Ginevra Lamborghini tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip: il commento dell'ex gieffino Marco Bellavia.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha comunicato il rientro in Casa di Ginevra Lamborghini che soggiornerà in qualità di osservatrice dopo la sua squalifica durante la quinta puntata del reality show.

Il ritorno della Lamborghini ha fatto storcere il naso a molti ex gieffini come Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, squalificati entrambi dal Gf Vip in edizioni differenti e che hanno avuto un trattamento, a detta loro, molto diverso da quello che è stato riservato all'ereditiera.

Ma a non condividere la decisione non sono stati solo loro. Anche Marco Bellavia ha commentato il ritorno di Ginevra, dichiarandosi deluso e allibito.

"Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti ... Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso.." ha scritto l'ex gieffino su Twitter, aggiungendo "Sono allibito e incredulo, vediamo il da farsi. No words, ogni cosa a suo tempo”

La Lamborghini è stata squalificata in seguito ad alcune esternazioni infelici rivolte proprio a Bellavia e la decisione di farla tornare in gioco non è stata condivisa dall'ex gieffino. Sui social, nel mentre, gli utenti si sono divisi tra chi non ritiene giusta la decisione e la conseguenza reazione dell'ex gieffino e tra chi, invece, accusa Marco di non aver perdonato Ginevra come invece aveva affermato a distanza di pochi giorni dal suo ritiro e di ignorare comportamenti più gravi come quelli di Charlie o Wilma.

Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti ... Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso... #bullismo @ACBS_NoBully @PamelaPrati_ #GFvip #belprati pic.twitter.com/G51B8OUUPA — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) December 8, 2022

