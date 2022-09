Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini, nessun rapporto con la sorella Elettra: "motivi gravissimi dietro alla rottura"

Ginevra Lamborghini è una delle concorrenti ufficiali della settima edizione del Grande Fratello Vip. La 29enne bolognese, figlia di Tonino Lamborghini, è la sorella maggiore della più famosa Elettra con la quali non ha rapporti da anni.

Ginevra ha parlato di Elettra anche nella clip di presentazione e recentemente anche in alcune intervista. La gieffina non ha nascosto il rammarico di non avere rapporti con sorella e conserva la speranza di poter mettere da parte tutte le incomprensioni e tornare ad averla nella sua vita. Ginevra è stata anche tra i grandi assenti al matrimonio di Elettra con il disc jockey Nick van De Wall (Afrojack).

Ma cosa è successo tra le due sorelle? Secondo quanto rivelato dal magazine Chi, dietro alla rottura ci sarebbero motivi gravissimi che non mai stati svelati ed Elettra non era al corrente dell'ingresso di Ginevra al Gf Vip:

Nella serata di ieri, come riportato da Biccy, Cristina Quaranta ha domandato ad Ginevra della sorella che ha confessato di essere stata blocccata da Elettra sia social che sul telefono. I rapporti si sarebbero interrotti dal 2019, secondo quanto riferito dalla gieffina per "motivi futili":

“Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarne dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine.. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua”.