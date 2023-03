Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini: "Con Antonino Spinalbese non è andata, non ci sentiamo più"

La storia d’amore tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese è terminata ancora prima di cominciare. A confermarlo, la stessa ex protagonista del Grande Fratello Vip nel talk social, Casa Chi.

La scorsa settimana, l'hair sylist spezzino era stato immortalato a Milano con la modella Carolina Stramare e le indiscrezioni sulla fine della conoscenza tra i due ex inquilini del Gf Vip, era già iniziate tanto da attirare immediatamente qualche critica all'ex compagno di Belen.

La sorella di Elettra, ospite nell'ultimo appuntamento con Casa Chi, parlando di Antonino, ha dichiarato:

Antonino, dal canto suo, ha risposto ad un commento su Instagram che è sembrato confermare la fine della conoscenza con la Lamborghini.

"Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non certo la felicità degli altri".