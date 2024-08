Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sposano? Spunta l'anello

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, l'amore continua a gonfie vele dopo il Grande Fratello Vip e sembra che vi sia un matrimonio in vista. Ecco l'anello!

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono più innamorati che mai. L’imprenditore e la bella modella si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, durante la settima edizione del reality show di Canale 5, e da allora fanno coppia fissa. Sembra che, durante l’ultima vacanza che stanno trascorrendo insieme, Antinolfi abbia fatto la proposta di nozze alla sua dolce metà, o almeno è quello che suggerisce l’imponente anello alla mano di Federica.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme innamorati

Nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip, tutti gli occhi sono stati puntati su Gianmaria Antinolfi all’epoca fresco di flirt con Belen Rodriguez. L’imprenditore ha fatto girare più di qualche testa nella casa più spiata d’Italia, finendo poi per fare coppia fissa con Federica Calemme. In pochi credevano che l’amore tra la bellissima modella e Antinolfi sarebbe durato a lungo dopo la fine del reality show di Canale 5, e invece i due continuano a fare coppia fissa e sembra che la relazione proceda a gonfie vele. Molto attivi sui social, Federica e Gianmaria stanno trascorrendo in questi giorni le vacanza a Milos, in Grecia. I due sono veramente bellissimi insieme, e posano spesso e volentieri per foto mozzafiato con tramonti imperdibili alle spalle, per poi rilassarsi al mare e godersi buon cibo. Ad attirare l’attenzione del popolo del web, al quale non sfugge proprio nulla, ci ha pensato tuttavia un imponente anello di diamanti che è apparso alla mano dell’ex gieffina proprio in questi giorni.

Antinolfi e Calemme si sposano?

Mentre un’ex protagonista del Grande Fratello Vip sembra aver ritrovato l’amore, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono più uniti che mai e la vacanza insieme è servita a mettere in luce il loro bellissimo rapporto. La storia d’amore si fa importante ed entrambi non hanno mai nascosto la loro intenzione di fare sul serio, mettere su famiglia e magari anche sposarsi. Ed ecco che, proprio durante questo viaggio insieme in Grecia, alla mano della Calemme spunta un enorme anello con diamante che sembra proprio un anello di fidanzamento. Antinolfi ha chiesto la mano alla sua bella? Al momento nessuno dei due ha confermato o negato il gossip, ma Federica ci ha tenuto a mostrare il prezioso dono del suo fidanzato da diverse angolazioni, accendendo ancora di più l’interesse dei loro fan per il possibile futuro matrimonio in vista. Sarebbe senza dubbio una buona notizia dato che negli ultimi mesi tutte le coppie storiche si stanno sgretolando, lasciando i fan senza parole come nel caso di Chiara Ferragni e Fedez e, proprio in questi giorni, di Alvaro Morata e Alice Campello che hanno confermato la loro intenzione di volersi separare definitivamente.

