Grande Fratello Vip, Gianluca Benincasa: "Antonella la prima cosa che ha fatto è stata bloccarmi sul telefono"

Gossip TV

Gianluca Benicasa è tornato a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi e della prima cosa che è fatto subito dopo essere uscita dalla Casa del Gf Vip.

Nell'ultimo appuntamento con Casa Pipol, l'ex della Fiordelisi, Gianluca Benincasa è tornato a parlare della diatriba in corso con l'ex gieffina.

Gianluca Benincasa: "Il Grande Fratello era l’obiettivo della sua vita"

Nel corso dell'avventura televisiva della schermitrice, Gianluca ha parlato spesso di lei, facendole anche una sorpresa nella Casa. Nel faccia a faccia avvenuto tra loro, Antonella ha spiegato a Benincasa di essere innamorata di Edoardo ma lui è sembrato sempre convinto che il sentimento della giovane campana non fosse reale. Successivamente, Benincasa ha rivelato in diverse occasioni che esisteva un accordo tra loro e che l'influencer nonostante fosse fidanzata con lui, avrebbe varcato la porta rossa come single con l'intento di creare una storia d'amore che potesse attirare l'attenzione dei telespettatori. La famiglia della Fiordelisi si schierata duramente contro il mental coach contro il quale ha agito legalmente con una denuncia per stalking. Antonella non ha ancora commentato in alcun modo la vicenda ma Gianluca, ospite a Casa Pipol ha rivelato alcuni retroscena.

"Stamattina avevo la sveglia alle 6:30 e alle ore 6:45 mi collego e lei, la prima cosa che ha fatto appena mi ha visto collegato, mi ha bloccato. Io non le avevo neanche mandato un messaggio. Ho pensato che, stando in compagnia di lui (Edoardo Donnamaria, ndr.), poteva pensare che se la contattavo e lei stava davanti a lui non poteva parlare più di tanto. Intanto mi ha bloccato, ma penso che si farà sentire tramite terzi. Alla fine io conosco tutti i suoi meccanismi mentali. Ora succederà che le faranno pensare che io registro tutto, una telefonata, un messaggio…Mi chiamerà tramite terzi e all’inizio non parlerà neanche lei. Perché ovviamente lei ora deve anche firmare qualche denuncia nei miei confronti che hanno già preparato i suoi genitori. Nel momento in cui lei, personalmente, firma qualcosa contro di me, io, se finora ho buttato il 5o, butterò il 100 e non mi ricorderò neanche del mio vecchio rapporto. Sarà una guerra legalizzata."

Gianluca ha inoltre affermato che per Antonella il Grande Fratello era l'obiettivo della sua vita.

"Conoscendo Antonella, posso garantirvi che lei non era convinta di vincere, ma di andare in finale si. Perché lei è consapevole che un personaggio forte, odiato o con tanti fandom, non è detto che vinca. Questo me l’ha sempre detto, aveva questa visione del Grande Fratello. Lei non avrebbe mai immaginato che i genitori sarebbero arrivati a questo punto. Infatti quello che ora deve fare, in quanto figlia, è giustificare l’atteggiamento dei genitori a livello pubblico. Lo giustificherà. Dentro di lei, in cuor suo, sta inca**ata nera, ve lo posso garantire. Il Grande Fratello era l’obiettivo della sua vita, a prescindere dai momenti in cui stava giù, che sono anche normali. Ma vi posso garantire che il suo obiettivo era arrivare alla finalissima perché nel finale c’è una puntata dedicata interamente a te stesso. L’emozione della finale le è stata tolta."

Gianluca ha continuato il suo intervento a Casa Pipol rivelando un singolare gesto compiuto da Antonella e prevedendo quale sarà la sua prossima mossa:

“Ci sono due capi d’accusa, oltre all’esposto“, ha ricordato Benincasa, aggiungendo:

Ho già il 335, però non è ancora stato firmato dal giudice. Il mio profilo verrà dedicato a questa situazione perché finché c’è un procedimento nei miei confronti, questo verrà tranquillamente pubblicato passo dopo passo. Sicuramente delle cose non potrò renderle pubbliche, ma io posso raccontare la mia durante il procedimento. Così deve essere. Io non sono sconvolto, sono solo inca**ato.

Rispondendo alle domande di chi, alla luce dei capi d’accusa a lui imputati, gli ha chiesto il motivo per cui condivide pubblicamente tali informazioni, Gianluca ha detto:

Il procedimento l’ha pubblicato per prima Deianira Marzano, come facevo a tenerlo privato? Ci sono cose che puoi pubblicare e cose che non puoi pubblicare. Cose che fanno intendere che sto dicendo la verità, che si possono pubblicare. Cose che sono la conferma della verità, che vanno in mano all’avvocato. Non ho mai detto che volevo tenere la mia relazione privata. Ho solo detto che l’accusa di stalking, pubblicata per la prima volta da Deianira. Io l’ho saputo così. Ora Antonella dovrà ignorare per forza la cosa, per capire come colpire. Se mi contattasse, le spiegherei semplicemente tutto quello che è successo e il perché.

Conoscendo Antonella, posso garantirvi che lei non era convinta di vincere, ma di andare in finale si. Perché lei è consapevole che un personaggio forte, odiato o con tanti fandom, non è detto che vinca. Questo me l’ha sempre detto, aveva questa visione del Grande Fratello. Lei non avrebbe mai immaginato che i genitori sarebbero arrivati a questo punto. Infatti quello che ora deve fare, in quanto figlia, è giustificare l’atteggiamento dei genitori a livello pubblico. Lo giustificherà. Dentro di lei, in cuor suo, sta inca**ata nera, ve lo posso garantire. Il Grande Fratello era l’obiettivo della sua vita, a prescindere dai momenti in cui stava giù, che sono anche normali. Ma vi posso garantire che il suo obiettivo era arrivare alla finalissima perché nel finale c’è una puntata dedicata interamente a te stesso. L’emozione della finale le è stata tolta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.