Grande Fratello Vip: ex protagonista de La Pupa e il Secchione Show nel cast del reality, l'indiscrezione

Gossip TV

Alessio Tripi tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip?: "Non vedo l'ora".

Il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip inizia a prendere forma. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che tra i possibili concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà a settembre ci sia anche un ex protagonista de La Pupa e il Secchione Show, Alessio Tripi.

Alessio Tripi tra i concorrenti del Gf Vip?

Manca davvero pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo 19 settembre su Canale 5. Al timone Alfonso Signorini, che sarà accompagnato da due opinioniste d'eccezione: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ma chi saranno i Vipponi pronti a mettersi in gioco nella famosa Casa di Cinecittà?

Stando alle ultime indiscrezioni, nel cast ci potrebbe essere anche Alessio Tripi. L'ex Pupo dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D'Urso ha infatti pubblicato delle storie su Instagram che hanno incuriosito tutti: "Le chiamate improvvise sono quelle più belle! Stay tuned, non vedo l’ora di raccontarvi tutto [...] Mi state scrivendo in tantissimi, ma vi giuro che ancora non posso dirvelo, ho già spoilerato su che Canale è. Appena potrò lo dirò subito [...] Ci saranno tante risate anche a questo giro, ve lo prometto".

Leggi anche La confessione di Manuel Bortuzzo

Come scrive Biccy, tutto sembrerebbe portare al Grande Fratello Vip, anche se gli indizi "Canale 5" e "tante risate" sono generici. Avanza l'ipotesi infatti di una possibile partecipazione di Alessio al programma Avanti un Altro o Ciao Darwin. Dove lo rivedremo? Per saperne di più non ci resta che attendere nuove informazioni.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.