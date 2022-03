Grande Fratello Vip, ex noto volto di Amici alla conquista di Jessica Selassié?

Gossip TV

"Ho sempre tifato per te" il giovane cantante di Sanremo si sbilancia nei confronti della vincitrice del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié, la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è riuscita a conquistare la vittoria nel reality con una nettissima percentuale di preferenze che ha confermato quanto il pubblico del programma l'abbia sostenuta e amata nell'arco del suo intero percorso. Partita in sordina come unico concorrente insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, Jessica, nel corso dei suoi mesi di permanenza, si è fatta conoscere mostrandosi in tutte le sue sfaccettare, un percorso di crescita e rinascita. Tra i tanti sostenitori di Jessica, c'è anche un noto cantante, ex volto di Amici che si è classificato tredicesimo sul palco dell'Ariston nella recente edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Aka7even, giovanissimo cantante e rapper italiano, divenuto noto al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Aka7even ha condiviso una Ig Stories su Instagram confessando di aver tifato per Jessica. La princess ha ricondiviso il suo post ringraziandolo e hanno prontamente iniziato a seguirsi sui rispettivi account.

Su Twitter, qualcuno è gia iniziato a "shipparli" ossia a sognarli come coppia, proprio come era accaduto a Tommaso Zorzi vincitore della scorsa edizione del Gf Vip, con l'ex ballerino di Amci Tommaso Stanzani. Jessica, nel corso delle interviste rilasciate dopo la vittoria, ha ammesso di essersi infatuata di Barù ma anche che, se il bell'enologo toscano continuasse a essere latitante, avrebbe naturalmente la voglia di guardarsi intorno visto che le occasioni di certo non le mancano.