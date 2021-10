Grande Fratello Vip, ex gieffino pronto a tornare nella Casa: "È una bella vetrina"

Gossip TV

La rivelazione dell'ex gieffino Costantino Vitagliano.

Domani, lunedì 18 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, l'ex gieffino Costantino Vitagliano ha rilasciato un'intervista a Francesco Fredella per RTL 102.5 News a Trends & Celebrities in cui ha rivelato il suo desiderio di rientrare nella famosa Casa di Cinecittà.

Costantino Vitagliano torna al Gf Vip?

Intervistato da Francesco Fredella per RTL 102.5 News a Trends & Celebrities, Costantino ha parlato della sua breve partecipazione al Grande Fratello Vip rivelando: "Sono stato lì una sola settimana, stava per nascere mia figlia. Era un periodo molto delicato ed importante e non ho mai voluto sbandierare la mia privacy. Ora tornerei lì perché è una bella vetrina per tutti".

Come riporta Biccy, Vitagliano ha parlato delle sue passate esperienze televisive confessando: "E’ cambiato un po’ tutto, anche il modo di fare in tv in questi anni. Forse sono cambiati pure i canoni di bellezza. Prima andavo in edicola e c’erano diari o astucci con la mia faccia. Poster, giornali che parlavano di me. Ho scritto due libri che hanno venduto trecento mila copie. Una volta era a Roma, dopo poche ore a Napoli, il giorno dopo a Milano. Tantissime serate in giro per le discoteche. Dieci anni sempre pieni di successo".

E ancora: "Oggi sono tanti i personaggi che vediamo in tv, forse sono troppi. Ma sicuramente hanno maggiori possibilità rispetto al passato. Ci sono, ad esempio, le piattaforme social che danno grande visibilità e quando ho iniziato io non c’era tutto questo. Oggi è tutto veloce: video stories su Instagram di 15 secondi o al massimo 59. Tutto in tempo reale, un altro mondo".

