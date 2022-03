Grande Fratello Vip, ex gieffino pizzicato nudo in un bosco: interviene la Polizia

Gossip TV

Denis Dosio fermato dalle Forze dell’Ordine per atti osceni in luogo pubblico. Guai per l’ex volto del Grande Fratello Vip.

Denis Dosio ha deciso di dare una svolta dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, aprendo un canale sulla discussa piattaforma Only Fans. Mentre era intento a girare un video, spogliandosi in un bosco insieme ad un amico, Denis è stato fermato dalla Polizia.

Grande Fratello Vip, Denis Dosio arrestato: cosa è successo?

Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Denis Dosio ha allargato la sua visione imprenditoriale sui social, aprendo una pagina su Only Fans, piattaforma molto discussa in cui i Vip si mettono letteralmente a nudo per i fans paganti. Nelle ultime ore, Denis si è recato in un bosco insieme ad un amico, per girare alcune immagini per la sua pagina, e qui è stato pizzicato dalla Polizia nudo, finendo per essere fermato e con la possibilità di essere incriminato per atti osceni in luogo pubblico.

“È successo un ca**o di casino oggi. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci, spero la seconda. La polizia ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura”, ha raccontato Denis su Instagram, dopo le foto del fattaccio circolare grazie a Webboh. Come prevedibile, il popolo di Twitter ha accolto la notizia con la sua consueta ironia tagliente, mentre non è ancora chiaro se Dosio sia stato o meno incriminato dalle Forze dell’Ordine. Nel frattempo, scoppia la polemica per l’eliminazione di Soleil Sorge, dopo la denuncia di Dayane Mello che ha gridato pubblicamente al complotto.

