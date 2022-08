Grande Fratello Vip, ex gieffino della quarta edizione: "Lasciato dalla mia fidanzata per un ragazzino"

Gossip TV

L'intervista del noto attore rilasciata al Corriere della Sera.

Originario di Peschiera del Garda con l'attivo più di settanta pellicole proiettate sul grande schermo con registi del calibro di Sergio Leone, Vittorio De Sica e Dino Risi, Fabio Testi, iconico attore italiano dal talento e fascino senza tempo, ha compiuto 81 anni il 2 agosto scorso.

In l'occasione del compleanno, il noto attore è stato intervistato dal Corriere della Sera, parlando anche della sua avventura nella quarta edizione del Grande Fratello Vip:

"Io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese. L’ho fatto per soldi. Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Gf Vip mi ha pagato bene e l’ho fatto."

L'attore ha poi rivelato il motivo per cui era stato allontanato dalla televisione, dopo alcunne sue dichiarazioni a "Parliamone... sabato" nel 2017 in cui raccontà un aneddoto sulle donne dell’Est Europa:

"Gli autori sapevano bene che io avrei raccontato quell’aneddoto, peraltro che non riguardava me ma un amico, il quale aveva ricevuto dalla sua donna, come regalo, un ménage à trois. Mi hanno trattato come se avessi insultato le donne, cosa assurda. E da allora non sono mai più stato chiamato in televisione. Bella roba."

Lo scorso anno l’attore aveva dichiarato di essere legato a una donna di 45 anni più giovane, una professoressa di sessuologia conosciuta per caso. La storia è giunta al capolinea e Testi è stato lasciato per un uomo coetaneo alla ex fidanzata:

"Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata. Pazienza. Per ora dico che c’è una donna con cui mi vedo , una specie di amicizia affettuosa che va avanti da un po'."

