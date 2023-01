Grande Fratello Vip, ex gieffino critica il cast: "Nessuno è ancora uscito per quello che è realmente"

Gossip TV

L'ex concorrente Raffaello Tonon attacca e critica i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Lunedì 9 gennaio 2023 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, l'ex gieffino Raffaello Tonon ha rilasciato un'intervista al portale tvpertutti in cui ha parlato della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e lanciato una velenosa frecciata al cast.

Raffaello Tonon pronto a tornare al Gf Vip come opinionista?

Raffaello Tonon è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip, all’epoca condotto da Ilary Blasi. Intervistato dal portale tvpertutti, l'ex gieffino ha colto l'occasione per commentare le dinamiche del gioco e i concorrenti della settima edizione del popolare reality show di Canale 5:

Quest’anno c’è una rosa di concorrenti talmente ampia e il tempo è talmente dilatato che questa gente non ha avuto ancora modo di uscire per quella che in realtà è, prendere una posizione, assumere un’identità… essere quello che vuole essere, quindi farsi apprezzare o meno o anche far cambiare idea il pubblico… prima apprezzo te, poi fai qualcosa che non mi piace più, ma poi nella tua assenza di verità cambio e mi porti su un’altra persona…

Chi potrebbe vincere questa edizione del Gf Vip? È ancora molto presto per dire chi sia il papabile vincitore o la pababile vincitrice, perché qui ancora nessuno ha capito che strada prendere per arrivare alla vittoria. Quindi nessuno è ancora uscito per quello che è (e ne parlo da commentatore, tant’è vero che non sto dicendo Luca. Luca per me è un figlio, gli voglio bene come a un figlio, quindi nel momento in cui dovessi dire Luca sarei patetico.) Anche Luca, secondo me, non è tra i pababili vincitori, come non lo è nessuno…

Tonon ha poi parlato anche di una sua possibile partecipazione al Gf Vip come opinionista:

Immediatamente, perché no? Con un buon cachet sicuramente!

