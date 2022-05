Grande Fratello Vip, ex gieffina commenta la rottura tra Manuel e Lulù e su Barù svela: "L'ho bloccato sui social"

Gossip TV

Nathaly Caldonazzo a ruota libera su Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié e Barù dopo il Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite nel programma radiofonico Non succederà più in onda su Radio Radio, l'ex gieffina ha colto l'occasione per dire la sua sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e rivelare alcuni retroscena sul suo rapporto con Barù.

Le nuove rivelazioni di Nathaly Caldonazzo dopo il Gf Vip

La fine della relazione tra Manuel e Lulù continua a stare al centro del gossip. A commentare la rottura tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip anche Nathaly. Intervistata da Giada Di Miceli, l'ex discussa gieffina ha confessato di essere rimasta spiazzata dalla notizia:

Sono rimasta abbastanza basita perché vivendo dentro la Casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo. Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, purtroppo non ci siamo lasciate benissimo io e Lulù. Però ci sta, è difficile la convivenza. Purtroppo i social sono pieni di haters, sono due ragazzi giovani e tutto che diventano famosi perché stanno insieme e capisco che a tante gente può dare fastidio. Io invece quando vedo una coppia bella e che si ama sono felice. C’erano tutti i presupposti tra di loro, li vedevo già sposati. Forse Manuel sta usando troppa durezza nei suoi confronti, spero possano recuperare. Nella Casa ogni cosa che lei faceva, anche in maniera eccessiva, lui era il suo primo tifoso, fuori non lo so, io non li ho più sentiti. Spero torneranno insieme.

La Caldonazzo ha parlato anche di Barù. La showgirl ed ex concorrente del Gf Vip ha infatti svelato di non essere stata invitata all’inaugurazione del ristorante del famoso chef e di averlo anche bloccato sui social:

Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona. [...] Noi siamo andati d’accordo per pochissimi giorni all’interno della Casa, non è una persona che riuscivo bene a inquadrare, non mi è piaciuto che per andare avanti continuasse a fare promesse alla povera Jessica. Se capiterò a Milano lo andrò a trovare, mangerò due arrosticini, cucinava anche bene dentro la Casa.

