Grande Fratello Vip, ex amata gieffina svela: "Sono stata ingenua, ho superato tutto grazie alle persone che mi hanno capita"

Le nuove dichiarazioni dell'ex gieffina Ginevra Lamborghini sul Grande Fratello Vip.

Ginevra Lamborghini, che in questi giorni è stata impegnata nelle riprese delle celebre soap Beautiful, ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui è tornata a parlare della sua esperienza nella famosa Casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Ginevra Lamborghini si sbilancia sul Gf Vip

Ginevra Lamborghini è stata una delle concorrenti più chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Edizione che ha visto trionfare Nikita Pelizon. A distanza di alcuni mesi dalla fine del programma, la sorella di Elettra, che è stata per diverso tempo al centro del gossip per il suo rapporto con Antonino Spinalbese, ha rilasciato un'intervista a Chi in cui ha ricordato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà:

È stata un’esperienza unica, molto emozionante. Ho vissuto alti e bassi, ci sono stati momenti non belli, ma alla fine mi sono affezionata a tutti, compreso quelli che non mi sopportano. È andata bene così. Se tornassi indietro avrei voluto piuttosto trovare il modo di avere una dialettica migliore. Se ho avuto dei problemi è stato proprio per una questione di dialettica...

Alle critiche sono sempre stata pronta. Se la critica è usata in modo costruttivo serve, al contrario se viene utilizzata in modo distruttivo, ed è quella che ho ricevuto io, ti fa vivere momenti spiacevoli. Per fortuna poi ho superato tutto grazie alle persone che mi hanno capita. Forse sono stata un po’ ingenua e non ero pronta a tutto l’odio che i social possono scatenare. Ma ora è acqua passata e spero in un futuro "beautiful" (riferendosi alla sua partecipazione alla soap Beautiful ndr).

