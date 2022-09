Grande Fratello Vip, Eva Henger nel cast della nuova edizione? La proposta della showgirl ad Alfonso Signorini

Gossip TV

Eva Henger rompe il silenzio sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

Eva Henger sarà nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip? A chiarire la sua posizione ci ha pensato proprio la showgirl che, intervistata dal settimanale Nuovo, ha smentito una sua possibile partecipazione al reality show di Canale 5 e fatto un'interessante proposta ad Alfonso Signorini.

La proposta di Eva Henger ad Alfonso Signorini

Eva Henger non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. A rivelarlo è stata la diretta interessata che, in un’intervista rilasciata a Nuovo, ha confessato di non sentirsi adatta a fare un reality show come quello condotto da Alfonso Signorini e ha proposto la figlia Mercedesz Henger come possibile concorrente:

No adesso non potrei partecipare. Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola ed ha bisogno di me. Vedrei bene Mercedesz all’interno della casa più spiata dagli italiani, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano! Farei il tifo da casa: mi piace seguire mia figlia in Tv come ho fatto quando ero in ospedale, convalescente, e la seguivo all’Isola dei Famosi.

Chiuso il capitolo Gf Vip, la Henger è tornata a parlare anche del terribile incidente avuto in Ungheria. Incidente che, però, le ha fatto ritrovare il rapporto con Mercedesz:

Con Mercedesz ci siamo ritrovate, oggi il nostro legame è armonioso e più forte di prima. Credo che il mio incidente abbia giocato un ruolo molto importante. Mia figlia si è resa conto che, in un momento difficile della sua vita, avrebbe potuto perdere anche me. Si deve essere resa conto che la vita è breve e che per questo non si deve portare rancore per gli altri, né lasciare le cose a metà. Se fossi morta non mi avrebbe potuto dire tante cose che mi ha rivelato in questo ultimo periodo. E che mi hanno riempito il cuore di gioia.

