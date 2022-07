Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rivela: "È stata un'esperienza importante perché..."

Gossip TV

La conduttrice Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua intensa esperienza al Grande Fratello Vip.

Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nell'attesa, l'ex gieffina Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una nuova intervista al magazine F in cui è tornata a parlare della sua intensa esperienza nella famosa Casa di Cinecittà.

La rivelazione di Elisabetta Gregoraci sul Gf Vip

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del suo percorso al Grande Fratello Vip. Esperienza importante, come ha rivelato la diretta interessata, che le ha permesso di farsi conoscere veramente dal pubblico di Canale 5:

Rifarei tutto quello che ho fatto nel corso della carriera. Anche il GF Vip è stata una esperienza utile, ha ampliato il mio pubblico e mi ha fatta conoscere in modo meno superficiale. So che su di me ci sono tanti pregiudizi e in quel programma molti mi hanno scoperta in un modo più autentico.

Come già annunciato, al timone del Gf Vip ci sarà per la quarta volte consecutiva Signorini e sarà affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Proprio quest'ultima ha rilasciato un'intervista a Tv sorrisi e canzoni in cui ha parlato della sua nuova avventura televisiva:

Conoscevo già Sonia. Mi ha invitato nella sua trasmissione “I libri di Sonia”. Abbiamo parlato della mia biografia “Tra Bandiere rosse e Acquasantiere”. Se litigheremo? Dipenderà dalle circostanze. [...] Alfonso Signorini si aspetta da me che io dica tutto quello che penso, così come mi viene. Non mi sto allenando ad avere un’opinione sugli argomenti più spinosi.

