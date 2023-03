Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi spiega perché i vipponi eliminati non sono in studio

Gossip TV

Elenoire Ferruzzi ha risposto a una domanda sul perché gli ex concorrenti non sono più presenti nello studio del Grande Fratello Vip.

Nel corso degli ultimi appuntamenti con il Gf Vip, in molti hanno notato l'assenza della maggior parte dei vipponi eliminati. Nello studio di Cinecittà l'unica avvistata durante l'ultima puntata, è stata Patrizia Rossetti ma di tutti gli altri, tra cui Pamela Prati che era sempre in prima fila, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Marco Bellevia etc, non c'era alcuna traccia.

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi spiega il motivo per cui tutti gli ex concorrenti sono assenti in studio

In queste ore Elenoire Ferruzzi su Instagram ha risposto a una domanda di una fan che le ha scritto in privato: “Elenoire, come mai non siete più in studio? Ci mancate”.

“Non ne ho idea. Personalmente non mi hanno dato nessuna spiegazione”, ha risposto l'ex gieffina.

Dando il via ad una serie di ipotesi tra cui i provvedimenti e la nuova linea editoriale voluti dall'azienda, la Ferruzzi ha poi voluto precisare:

"Noi siamo fuori dal gioco da 5 mesi, quindi ciò che rimane nella Casa non ha nulla a che vedere con noi. "

Anche Carmen Russo, seduta sempre tra gli ex vipponi che era solita concludere la puntata con un balletto di scena, in merito alla sua assenza, ha dichiarato:

“Perché mi sto riposando? Non mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello. Diciamo che sono un po’ in vacanza. Visto che i vipponi non vanno più in studio perché c’è stata, tra virgolette, un po’ di punizioni… Di restrizioni, ecco. Non gli permettono di fare lo show e quindi anche io, che sono la coreografa dei vipponi… Quindi ho preso una settimana di vacanza, di ferie… Anche la prossima, forse. Non lo so, vedremo. Vedremo come si comporteranno i vipponi”.

