Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria furioso: "Antonella mi ha rotto, ora prendo ed esco dalla porta"

Gossip TV

Nuova lite al Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Nuovo e acceso scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Stanco della situazione, il giovane volto di Forum si è lasciato andare a un duro sfogo nella notte con Nikita Pelizon e Luca Onestini in cui ha confessato di voler abbandonare la Casa di Cinecittà.

Edoardo Donnamaria vuole lasciare il Gf Vip? Lo sfogo del gieffino

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono resi protagonisti di una nuova lite per la loro eccessiva gelosia. Come riportato da Biccy, se la sportiva gli ha rinfacciato di parlare sempre della sua ex, il romano l'ha accusata di passare troppo tempo insieme ad Antonino Spinalbese.

Una situazione che ha letteralmente stancato Donnamaria. Parlando nella notte con Nikita Pelizon e Luca Onestini, Edoardo ha rivelato la sua intenzione di voler abbandonare il gioco:

Vi giuro che se potessi tornare a casa me ne andrei adesso. Mamma mia me ne vorrei andare adesso. P**ca pu**ana prendo ed esco dalla porta. Non sto bene qua dentro. Cosa non mi fa stare bene? Queste cose con lei, le sue cavolate. Sempre le stesse cose le stesse dinamiche. Sono pieno po**a tr**a. M’ha rotto il c***o. Mi manca proprio l’aria non so come dirti. Se fossimo fuori, alla decima volta che mi rompi il ca… io prendo e non mi vedi per 2 giorni. Io la vedo qui che parla dei cavoli miei con altri e vado su tutte le furie. Fa delle cose che non sopporto...

Leggi anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano scoprono a Verissimo il sesso del loro bebè

Fuori di qui io le avrei già detto ‘senti bella se vedemo tra qualche giorno’. Qui invece mi tocca stare dentro e non posso fare nulla. O prendo a capocciate il muro o mi sfogo a parlare. A lei piace che io rosico capite? Alza l’asticella e io non ce la faccio.Io invece mi aspetto che una persona che mi vuole bene non faccia una cosa che mi infastidisce. Preferirei che non parlasse con tutti delle nostre cose private. Poi si è messa per tre giorni tre camicie di Antonino diverse. Mi sentivo anche in colpa ad averle fatto notare che mi dava fastidio mi sono detto ‘forse rosico davvero’. Ma in realtà non si fanno queste cose, al contrario lei sarebbe gelosa. Lei le ha messe volontariamente per farmi rosicare. Ragazzi è un’imbecille dai. Mo se sta lì a parlare con Antonino mi ammazz0. mentre io sto male lei ride. Vorrei davvero le palle di uscire da quella porta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.