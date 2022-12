Gossip TV

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si confrontano sul loro rapporto nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è aria di tensione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il romano si è avvicinato immediatamente alla gieffina, prendendo le sue difese pubblicamente in più occasioni, e arrivando a confidarle parole molto importanti. La reticenza di Micol, tuttavia, mette in discussione tutto e Tavassi non ci sta.

Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi deluso da Micol Incorvaia

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, dichiarando di aver intenzione di innamorarsi perdutamente di una delle inquiline del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha mostrato un grande interesse per Micol Incorvaia. La siciliana ha vissuto momenti difficili, criticata da alcune delle sue colleghe e insultata pesantemente per il suo aspetto fisico, e Tavassi è sempre stato al suo fianco difendendola con le unghie e con i denti. Il simpatico e frizzante romano non ha nascosto di essere molto interessato a Micol anche in senso romantico.

Pochi giorni fa i due si sono fatti confidenze importanti, facendo sognare i fan che sperano di vederli insieme come una vera coppia. Nonostante tutti i buoni presupposti, Edoardo ha notato che Micol non si avvicina mai a lui di sua spontanea volontà e ha evitato di parlarle per un giorno intero, sperando in una reazione che non c’è stata. Secondo il gieffino, la bella siciliana avrebbe chiesto un confronto solo dopo che altri concorrenti le avrebbero fatto notare di essere stata distanze da Edoardo.

“Tu hai parlato con Nikita, e a te chi te lo ha detto che non voglio sempre venirti dietro? Io non l’ho detto a Giaele, che so scemo! In generale, di dover sempre cercare io le persone… Non si fa così con le persone che tengono a te. Un giorno che ti metto alla prova, non c’è mai un dialogo. Vedo tutto come una forzatura adesso, dopo un po’ mi rompo. Ho voglia di passare tempo con te, ti cerco ed è a senso unico”.

Edoardo è apparso sinceramente deluso, mentre Micol si è discolpata assicurando al romano che la sua intuizione è totalmente errata. Incorvaia, ammettendo di essere così anche lontano dalle telecamere a causa del suo carattere riservato, ha dichiarato di tenere sempre sottocchio Edoardo e di non averlo trascurato. Nel frattempo, è scoppiato il caos a causa del test di gravidanza di Oriana Marzoli: la gieffina è incinta?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.