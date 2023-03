Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria urla fuori dalla Casa in piena notte, la reazione di Antonella

Gossip TV

Edoardo Donnamaria, dopo la squalifica, ha raggiunto nella notte la Casa del Gf Vip per poter parlare con Antonella.

Gf Vip, nella notte, Edoardo Donnamaria raggiunge Antonella Fiordelisi a Cinecittà

Nella notte, i gieffieni hanno riconosciuto la voce del giovane romano che gridando con un megafono ha urlato: "Antonella mi manchi". In giardino c'erano Onestini, Micol, Oriana e Giaele che subito è andata ad avvertire l'influencer campana che una volta uscita, ha sentito nuovamente Edoardo gridare: "Antonella mi ha fatto impazzire, ma mi manchi".

La Fiordalisi in lacrime ha replicato: "Edoardo ti amo" e gli altri Vipponi lo hanno salutato tra gli applausi. Antonella si è mostrata molto provata in queste ore e ha confessato più volte di sentire la mancanza di Donnamaria e di non riuscire a vivere in Casa senza di lui. Il volto di Forum, a poche ore dall'addio al Gf Vip, ha subito dichiarato di aspettarla fuori e di fare il tifo per lei e aveva anche annunciato di volerle parlare con un megafono e lo ha fatto la notte stessa.

“ANTONELLA MI MANCHI” EDOARDO COL MEGAFONO FUORI DALLA CASA 😭😭😭😭 #DONNALISI pic.twitter.com/YNACdvJXgt — ꓭꓭ (@dettabibi) March 11, 2023

