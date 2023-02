Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria shock: "Antonino si prende le pillole per sgonfiarsi le pa***"

Gossip TV

Donnamaria senza freni durante una discussione con Antonella Fiordelisi.

Nuove affermazioni shock al Grande Fratello Vip, pronunciate questa volta (e non e la prima) da parte di Edoardo Donnamaria che ha rivelato deridendolo un particolare intimo di Antonino Spinalbese

Gf Vip, frase shock di Edoardo Donnamria nei confronti di Antonino Spinalbese

Il giovane romano, parlando con Antonella Fiordelisi si è ritrovato ancora una volta a parlare dell' hair stylist spezzino con il quale i rapporti sono da sempre particolarmente tesi. Donnamaria è anche molto geloso dell'ex di Belen e ha colto l'occasione per rimproverare Antonella di essersi cambiata davanti a Spinalbese. Infastidito quindi dalla situazione, Edoardo ha tirando in ballo le medicine che si prende Antonino, rivelando un problema intimo:

Te le faccio notare e tu è come se non capissi il mio disagio, il mio problema. Ti stai cambiando con uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le p***e che ha le p***e gonfie così. Antonino. Del testosterone, non so che c***o ha. E tu ti cambi…

Sul web sono partite immediatamente le polemiche e le esternazioni di Edoardo hanno immediatamente creato critiche e indignazione.

Edoardo "uno che si prende le pillole per farsi sgonfiare le@@" rivolto ad antonino che sta facendo terapia per il pancreas non perche sia un maniaco ,imbecile

Non ho parole per come parla da 5mesi questo raccomandato.#gfvip#Gintonic pic.twitter.com/jxLGFfcFqF — peter (@peter78150525) February 15, 2023

