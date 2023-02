Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi: "Sei una ragazzina, chiudiamo questa storia"

Gossip TV

Edoardo Donnamaria mette un punto alla sua storia con Antonella Fiordelisi al Gf Vip: rottura definitiva?

È davvero finita la storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Le ultime incomprensioni hanno infatti portato il giovane volto di Forum a prendere una drastica decisione, ovvero quella di chiudere definitivamente la relazione con la concorrente salernitana.

Edoardo Donnamaria molla Antonella Fiordelisi al Gf Vip

Non c'è pace nella Casa del Grande Fratello Vip per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che si sono resi protagonisti di una nuova e accesa discussione. Infastidito e risentito dal comportamento assunto dalla sua fidanzata, il concorrente romano ha deciso di affrontarla per mettere una volta per tutte un punto alla loro relazione:

Leva la roba tua dal mio letto, inizia a spostarti. Voglio evitare di avere a che fare con te da adesso in poi perché per me, una persona che ogni volta che litiga si mette a ridere e scherzare, è una totale mancanza di rispetto. Mi sono rotto le pa**e di farmi mancare di rispetto da una ragazzina. Sei una ragazzina, non ti permettere mai più di venire qua a dirmi che ne trovi mille come me...queste scenate da ragazzina falle con qualcun altro. Basta, chiusa...ti chiedo un favore, ti chiedo di chiudere questa storia con rispetto.

Leggi anche Retroscena inedito su Martina Nasoni

La scelta di Edoardo di chiudere la loro storia ha letteralmente sconvolto Antonella che, furiosa, lo ha accusato di averla usata solo per avere maggiore visibilità al Gf Vip:

Mi hai rovinato il San Valentino. Tu vuoi il litigio. Ho fatto mille cose per te, sono cambiata per te...sono scioccata. Non vedevi l'ora di lasciarmi. Hai trovato la scusa giusta per lasciarmi. Aveva ragione Sonia...Sei un falso. Stavi con me solo perché siamo al Grande Fratello....Ho fatto io male a fare delle scelte, a dare tutta me stessa a una persona come te...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.