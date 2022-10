Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria illude Alberto De Pisis? ''Lo baci sapendo che vuole qualcosa in più''

Gossip TV

Edoardo Donnamaria viene rimproverato da Antonella Fiordelisi. La schermitrice trova assurdo il rapporto con Alberto De Pisis nella casa del Grande Fratello Vip.

Edoardo Donnamaria sta illudendo Alberto De Pisis? Nella casa del Grande Fratello Vip si dibatte molto su questa amicizia, che poi amicizia non è dato che Alberto ha affermato più volte di essere molto interessato al volto di Forum. Arriva così il forte rimprovero di Antonella Fiordelisi, che non gradisce l’atteggiamento del romano.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi mette in guardia Edoardo Donnamaria

Dopo aver confidato di sentirsi fluido, Edoardo Donnamaria ha iniziato la corte spietata ad Antonella Fiordelisi, con la quale ha iniziato un flirt ballerino fatto di confidenze e passione, ma anche di bruschi allontanamenti talvolta suscitati dalla gelosia del volto di Forum per le attenzioni che Antonino Spinalbese ha riservato alla schermitrice. Mentre Antonella la spara grossa su Francesco Totti, Edoardo continua ad essere molto vicino ad Alberto De Pisis, il quale ha ammesso di essersi preso una bella cotta per il romano. Edoardo e Alberto si scambiano gesti di affetto, baci e abbracci che, come teme Antonella, De Pisis potrebbe vedere come un avvicinamento romantico.

“Con le battute che fai, anche quando accarezzi Alberto a me non sembra una cosa normale, visto che lui ha un debole per te… Non ha senso che tu gli dai i baci, lo abbracci in continuazione, regolati! Lo hai capito o no che quella persona è preso da te? Non è che se uno è uomo allora non soffre, invece la donna soffre. Non dovrebbe ignorarlo, ma evitare abbracci e il contatto visto che ha un debole per te, visto che lui non ti reputa come un amico ma ti vuole come qualcosa di più. Ho fatto caso, delle volte siete troppo ravvicinati”.

Antonella ha rimproverato molto duramente Edoardo, chiedendo al gieffino di essere più coerente nei confronti di Alberto, per timore che quest’ultimo soffra. Il volto di Forum si è detto d’accordo ma ha aggiunto che non si allontanerà da De Pisis, con il quale ha un bellissimo rapporto. Pensate che Edoardo stia giocando di strategia con Alberto per far parlare di sé?

