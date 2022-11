Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e quelle dichiarazioni sul Covid-19

Gossip TV

Nella casa del GFVip non mancano certo polemiche, ma hanno fatto molto discutere le dichiarazioni del vip Edoardo Donnamaria sulla pandemia da Covid-19. Ecco cosa ha detto

Non possono non far discutere alcune dichiarazioni del concorrente al GFVip Edoardo Donnamaria a proposito della pandemia da Covid-19. Le sue parole hanno generato un vero e proprio putiferio all'interno della casa più spiata d'Italia.

Le dichiarazioni shock di Edoardo Donnamaria al GFVip

Mentre era intento in una chiacchierata con gli altri componenti della casa del Grande Fratello Vip, Donnamaria ha pronunciato alcune parole che sembrerebbero rivelare un personale pensiero sulla pandemia da Covid-19. Dichiarazioni che hanno lasciato sorpresi i suoi compagni e per nulla d'accordo con queste dichiarazioni.

In merito alla gestione della pandemia, Edoardo Donnamaria avrebbe affermato:

"Con il Covid hanno fatto un casino, però, non è che sia successo chissà che, eh!"

A interrompere il suo intervento ci ha pensato Giaele De Donà che gli ha ricordato delle numerose vittime causate dal Covid-19, ma, in risposta il vip ha proseguito:

"Sono morte tante persone, ma, sono morte molte più persone per l'influenza stagionale. Sono morte tutte persone anziane, con patologie. Non è che conti...l'80%-90% ..."

La vip Giaele De Donà si è però opposta a queste parole:

"Beh, insomma, una mia amica ha perso la famiglia"

Ma Donnamaria ha continuato a minimizzare:

"Ma non c'entra. Ogni volta 'sti discorsi: "Amica mia". Non è vero, ci sono le statistiche, non è che lo dico io. Il 90%, se non addirittura di più, erano tutti ultraottantenni e sono tutt'ora ultraottantenni con patologie prefresse. Che, per carità, non è che non contano niente, però, ci muoiono anche per influenxe, altre cose"

Le sue parole hanno scatenato un vero putiferio sul web, perché dalle affermazioni di Edoardo Donnamaria molti fan hanno percepito un tentativo di sminuire e minimizzare i danni da Covid-19

