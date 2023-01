Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria crolla: "Non ce la faccio più a stare così per te"

Gossip TV

Edoardo Donnamaria scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip tra le braccia di Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria è crollato al Grande Fratello Vip. Dopo giorni di accese discussioni e nervosismi, il giovane concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si è lasciato andare alle lacrime tra le braccia della sua amata Antonella Fiordelisi.

La crisi di Edoardo Donnamaria al Gf Vip

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda lunedi sera su Canale 5, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono trovati nuovamente ad affrontare i problemi di gelosia reciproca che li hanno portati a separarsi e a discutere animatamente nelle ultime settimane nella Casa di Cinecittà.

Visibilmente provato dalla situazione Donnamaria si è lasciato andare alle lacrime tra le braccia della Fiordelisi, la quale ha cercato di consolarlo: "Non voglio che stai così. Io reagisco così quando qualcuno ferisce i miei sentimenti. Anche io come te ho le mie emozioni e sensazioni".

Edoardo, deciso a lasciarsi tutte le polemiche degli ultimi giorni alle spalle, ha cercato di spiegare ad Antonella i motivi del suo malessere: "Non ce la faccio più a stare così per te [...] Se sapessi quello che ho in testa e non riesco a dirti non avresti neanche un attimo di esitazione". Riuscirà il giovane volto di Forum a trovare il suo equilibrio nella Casa? Staremo a vedere.

