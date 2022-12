Grande Fratello Vip, "Ecco perché il padre di Antonella vuole che stia con Edoardo", l'indiscrezione

Il personal trainer romano, Francesco Chiofalo è intervenuto a Casa Pipol, rilasciando nuove dichiarazioni sull'ex fidanzata Antonella Fiordelisi tra le protagoniste più discusse dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip.

Francesco ha rivelato di aver sentito Gianluca Benincasa, ex ragazzo di Antonella, entrato nella Casa qualche settimana fa per un faccia a faccia con lei:

Ho sentito proprio ieri Gianluca. Ha scritto dei commenti contro il padre e gli ho detto “Sei un grande!” Diciamo una cosa, il padre l’ha presa molto seriamente la partecipazione al Gf Vip. Ci sono tanti concorrenti e tanti genitori, non c’è un genitore che si mette a fare questo lavoro, l’atteggiamento del padre non è normale.

E ancora:

"Il padre ci ha fatto lasciare, tra di noi non andavano male le cose. Il padre le ha proprio detto “Non ti faccio andare a vivere a Milano se non lasci questo”. Succederà la stessa cosa che è successa a me e Gianluca ad Edoardo Donnamaria.