Grande Fratello Vip, ecco i quattro concorrenti che entreranno lunedì 29 novembre

Dopo Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, altri quattro Vipponi pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, iniziata il 13 settembre scorso, sarà la più lunga nella storia del reality e terminerà come annunciato già da Alfonso Signorini, a metà marzo del 2022. Un'edizione che si prepara ad accogliere. vista la durata, altri vip e, dopo l'ingresso di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino nel corso del ventunesimo appuntamento, lunedì 29 novembre prossimo varcheranno la porta rossa di Cinecittà altri quattro concorrenti. A svelare i loro nomi, Giuseppe Candela su Twitter: il chirurgo Giacomo Urtis, la showgirl Valeria Marini, l'opinionista Biagio D'Anelli e l'ex gieffino, Ferdinando Giordano. Sanno loro i quattro Vip pronti a mettersi in gioco nella sesta edizione.

Per la Marini si tratta del suo terzo ingresso nel reality dopo aver partecipato prima e alla quarta edizione. Anche per il chirurgo dei Vip, Giacomo Urtis, si tratta di un ritorno dopo aver partecipato alla quinta edizione. Ferdinando Giordano è stato uno dei protagonisti dell'undicesima edizione versione Nip, vinta Andrea Hirai Cocco. Per il noto opinionista televisivo Biagio D'Anelli, si tratta invece di un debutto nel reality di Canale 5.

Gli attuali concorrenti non sanno ancora del prolungamento del programma e hanno firmato fino al 13 dicembre. Dopo questa data, per motivi personali o professionali, diversi vip hanno già annunciato di non poter continuare l'avventura ulteriormente. Si tratta di Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Aldo Montano e Francesca Cipriani.

