Grande Fratello Vip, dopo Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli avvistata in compagnia di un noto e chiacchierato volto del gossip

Nuova frequentazione per Oriana Marzoli, l'influencer venezuelana ed ex vippona del Gf Vip 7?

Dopo una serie di tira e molla, sembra essere definitivamente giunta al capolinea la relazione tra l'ex tronista di Uomini e Donne, Daniele Dal Moro e l'influencer venezuelana, Oriana Marzoli. I due si erano conosciuti e innamorati durante la settima edizione del Gf Vip ma il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da discussioni e riappacificazioni molto turbolenti.

Sabato scorso, Oriana è stata avvistata a Milano in compagnia di Antonella Fiordelisi e Cristiano Iovino, noto alle cronache per un flirt con Ilary Blasi. La Marzoli si è immortalata in un ristorante insieme all'ex compagna d'avventura e al personal trainer con il quale c'era stata già una storia in passato. L'esperto di gossip, Amedeo Venza, ha inoltre rivelato di aver saputo da fonti attendibili che Oriana e Cristiano si stiano nuovamente frequentando e che ormai è archiviata la sua storia d'amore con Daniele. Quest'ultimo, su Threads, ha pubblicato un post (poi rimosso) dopo i rumors sul nuovo flirt della Marzoli: "Milano non è Madrid e io conosco molte persone"

Nel mentre, Oriana e Iovino sono stati immortalati nuovamente insieme e sono tornati anche a seguirsi su Instagram.

