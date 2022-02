Grande Fratello Vip, Delia Duran cambia idea: ''Non potrei essere mai amica di Soleil Sorge''

Gossip TV

Nathaly Caldonazzo e Delia Duran parlano di Soleil Sorge e dei nuovi rapporti che stanno nascendo al Grande Fratello Vip.

Bizzarri intrecci, alleanze che si sfaldano e la consapevolezza che tra pochi giorni saranno costretta ad affrontare faccia a faccia una situazione scomoda. Sono questi i problemi che Soleil Sorge e Delia Duran stanno vivendo nella casa del Grande Fratello Vip, in maniera diametralmente opposta. Nonostante sembra che l’ascia di guerra sia stata definitivamente sotterrata, Delia confida quello che vorrebbe dal rapporto con Soleil, e non sembra lasciare spazio all’amicizia.

Grande Fratello Vip, Delia Duran si sfoga su Soleil Sorge

Da quando ha preso coscienza della situazione, accusando Alex Belli di averla ingannata e di provare un sentimento forte per Soleil Sorge, Delia Duran sta riscoprendo un nuovo lato di sé stessa. La showgirl sudamericana ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip tra mille polemiche, svelando poi il suo lato più umano e dolce, anche se molti telespettatori faticano a credere alla buona fede della gieffina. Mentre Davide Silvestri mette in dubbio l’amicizia con Alex, Delia ha sotterrato l’ascia di guerra e si è avvicinata a Soleil. Tra le due concorrenti del Gf Vip non si può di certo parlare d’amicizia, ma Duran sente di aver raggiunto con la bionda influencer il giusto grado di comprensione.

Nathaly Caldonazzo, che inizialmente ha preso le parti di Delia, ha riflettuto su quanto accaduto in Casa e ha ammesso di aver dato giudizi troppo affrettati su Sorge. “Lei mi sta anche simpatica, quando ci parli, ci parli bene. Ho sbagliato perché ho preso difese per te forti, mi sono esposta tanto e poi… Mi è dispiaciuto, perché anche io sono stata con un uomo sposato e non si fa”, ha commentato Caldonazzo. Nonostante il passato burrascoso, Delia ammette: “Chiarisci con lei. Ti voglio bene, grazie per quello che hai fatto per me, sei una donna pazzesca. Anche io ho iniziata ad ascoltarla quando lei è stata dalla mia parte. L’ho capita e l’ho trovata intelligente, mi è piaciuto il suo modo di pensare e vedere le cose - ha ribattuto Delia - Essere amiche è un passaggio più difficile. Non potrei essere amica, non ho la certezza anche se ho visto una Soleil più carina e spensierata”.

“Ci sono alcune cose che non mi sono piaciute, per questo sono arrivata a dire determinate cose contro di lei in confessionale. Mi dispiace, perché sono scesa in tua difesa, poi vi ho viste insieme a ballare e mi sono cascate le p**le, perché non remo da sola una barca”, ha ribattuto Nathaly, che non ha nascosto di essere perplessa dalla complicità che sta nascendo tra le due acerrime rivali, sebbene Delia assicuri che non sarà mia amicizia.

