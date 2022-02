Grande Fratello Vip, ''Alex ha nascosto la sbandata per Soleil'': Davide Silvestri lo ammette!

Gossip TV

Davide Silvestri parla del rapporto con Alex Belli e di quello che potrebbe accadere tra loro dopo il Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip la tensione è altissima dopo le urla che hanno rivelato ai concorrenti che Alex Belli sta per tornare nella casa più spiata d’Italia. Gli inquilini di Cinecittà hanno reagito nei modi più disparati e Davide Silvestri è tornato a riflettere sull’amicizia con l’attore, messa in crisi dal flirt con Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, i dubbi di Davide Silvestri su Alex Belli

Colpo di scena a poche settimane dalla finale, proprio quando il triangolo più passionale e controverso del piccolo schermo sembrava aver trovato la sua conclusione: Alex Belli torna al Grande Fratello Vip. L’attore ha deciso di varcare per la seconda volta la porta rossa di Cinecittà, presentandosi in casa per scoprire quale futuro lo attende con Delia Duran e Soleil Sorge. Poche ore fa, i Vipponi sono stati avvertiti del ritorno di Alex e la showgirl sudamericana ha reagito male, forse anche a causa dell’avvicinamento ad Antonio Medugno.

La notizia ha portato anche Davide Silvestri a riflettere sul rapporto con Belli, che è stato sempre molto stretto nonostante i dubbi sulle scelte sentimentali dell’attore. “Mi piace qua dentro, trovo sia un grande ma come amico non so quanto mi possa andare a genio”, ha ammesso Davide. “Beh lui a screditato un matrimonio! Bravissimo, grande parte, grande coraggio, è intelligente ma alla fine ti chiedi: ci sarà un motivo per cui è riuscito a fare tutto questo? E quindi non ti convince. È venuto meno alla parte umana, ovvero il rispetto di un rapporto di matrimonio”, ha ribattuto Gianluca Costantino, che non sembra trovare Alex così interessante.

"Io gli ho detto che non potevo più difenderlo qui dentro, perché non ero d’accordo. Io stavo pensando di nominarlo perché stava andando contro me stesso. Non sappiamo la verità, forse la sapremo fuori e capiremo. Con Soleil è stata una sbandata, che è stata coperta con un’amicizia. Io mi sono staccato, perché non potevo difenderlo. Sono molto dispiaciuto ma non so cosa farò, sono aperto ad ascoltare e valutare”, ha spiegato Silvestri, sinceramente in crisi. Certamente i due attori avranno modi di chiarirsi e scoprire se la loro amicizia potrebbe funzionare anche lontano dal Gf Vip.

