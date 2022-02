Grande Fratello Vip, Delia Duran: "Antonio mi piace, ma ho paura di fargli del male"

Gossip TV

Delia ammette di essere realmente interessata ad Antonio al Grande Fratello Vip.

Se Alex Belli è pronto a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran è sempre più vicina ad Antonio Medugno. Parlando con Nathaly Caldonazzo, infatti, la bella showgirl venezuelana ha ammesso di essere attratta dal giovane influencer e star di TikTok.

La confessione di Delia Duran su Antonio Medugno

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip e dal ritorno di Alex nella Casa, Delia si è lasciata andare a una confessione su Antonio. Parlando con la sua amica Nathaly, la showgirl venezuelana ha dichiarato il suo interesse per il giovane concorrente: "Mi piace, ma la mia paura è di fargli del male".

"Si è vero, ma lui lo sa. Secondo me lui non ha paura di soffrire, se una cosa la sai dall'inizio che è così...non ti aspetti nulla. Sai che è un gioco" ha prontamente replicato la Caldonazzo convinta che Medugno sia consapevole che tra lui e la Duran possa esserci solo una conoscenza giocosa "Un uomo che ti vuole ti prende, gioco o non gioco. Se una persona ti manda dei segnali...".

Leggi anche Soleil Sorge rivela cosa farà quando tornerà Alex Belli nella Casa

"È piccolo e intimidito" ha aggiunto Nathaly sottolineando la forte personalità di Delia: "Levando la differenza di età, sei tanta roba capito?! Magari lui è abituato a una ragazzina, pensano a volte che è difficile gestire donne come noi quando invece siamo fragili". "Lo vedo frenato" ha concluso la compagna di Alex.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.