Grande Fratello Vip, Davide Donadei furioso contro Edoardo Tavassi: "Non toccare le cose mie che faccio un casino"

Gossip TV

Volano stracci al Grande Fratello Vip tra Davide Donadei ed Edoardo Tavassi.

Davide Donadei ha letteralmente perso le staffe nella Casa del Grande Fratello Vip contro Edoardo Tavassi. Il motivo? Il fidanzato di Micol Incorvaia ha chiesto maggiori spiegazioni all’ex tronista di Uomini e Donne sulla frecciatina postata sui social da Chiara Rabbi facendolo infuriare.

L'ira di Davide Donadei al Gf Vip

Momento difficile per Davide Donadei. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti un post social di Chiara Rabbi in cui ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti di Antonella Fiordelisi per quanto accaduto con Edoardo Donnamaria. Una chiara frecciata che ha destabilizzato l'ex tronista di Uomini e Donne che, dopo la diretta, si è sfogato con Matteo Diamante:

Io avrei voluto che lei venisse a dirmi che è fiera di me. È una delle persone a cui ho voluto più bene nella mia vita. Ho lasciato Chiara amandola, Matteo. Sai cosa vuol dire? Io ad oggi non sono riuscito ad andare avanti. Ma non perché io ancora ami Chiara ma semplicemente perché la prospettiva che si era creata era talmente alta. Io poi purtroppo non avendo mai avuto una famiglia volevo e la stavo creando come volevo io. Benvenuta nel club cosa? Ma cosa? È una delusione enorme questa cosa.

Leggi anche Martina Nasoni critica la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Argomento che, come riporta Isa e Chia, è stato ripreso nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip da Edoardo Tavassi. Facendo un bilancio di quanto accaduto in diretta, il simpatico concorrente romano ha chiesto ulteriori dettagli sulla frecciata lanciata sui social da Chiara provocando la reazione furiosa di Donadei:

Frate stai pis*****o fuori dal vaso. Mi fai in***re te lo giuro su mia madre. Come c***o ti permetti se neanche sai. Non ho capito! Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Ma come ti permetti? Neanche sai. Cosa c***o sai? Falla venire e poi ti spiego. Non toccare le cose mie. Parla delle cose che vedi qua, non parlare delle cose che succedono fuori. Non mi toccate le cose mie che faccio un casino.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.