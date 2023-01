Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e Wilma interpretano una scena di Gost: pioggia di critiche [VIDEO]

Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e Wilma Goich hanno replicato la famosa scena di Ghost in cui Patrick Swayze e Demi Moore modellano la creta abbracciati. Il video, postato sul profilo ufficiale del Gf Vip, ha indignato i telespettatori.

Gf Vip, Daniele e Wilma Goich indignano i telespettatori

La Goich non ha mai nascosto di nutrire dei sentimenti per Daniele, pur consapevole che tra loro una storia non possa mai nascere.

"Può fare quello che vuole e deve fare quello che vuole. Io lo so, io lo so. Lui può fare quello che vuole. Io so che amore. Non è facile...Tutti e due siamo consapevoli, perché non è che lui no e io sì o lui sì e io no...siamo talmente uguali, può succedere qualsiasi cosa intorno a me, non sarà mai gelosa." ha dichiarato la cantante ligure facendo presente che ciò che sta provando per Daniele è una sensazione totalmente nuova che non aveva mai provato.

Venendo qui tutto potevo immaginare fuor che questo. Sì tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene. Però c’è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose. Fuori in 20 anni non ho mai trovato una cosa così. [...] Sono una donna matura e so che tutto può succedere."

Tornando alla scena in questione, il video di Wilma e Daniele in cui hanno interpretato una scena particolarmente romantica e iconica di Ghost, ha creato una vera e propria bufera. Al popolo degli internauti infatti si è scatenato con commenti al vetriolo giudicando la scena vergognosa.

"Che schifo, al limite del ridicolo e della vergogna" si legge sul web, "Povero Daniele", "spettacolo orrendo", che imbarazzo" e ancora "Tutto veramente vergognoso"

