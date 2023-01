Grande Fratello Vip, Dana Saber minaccia Oriana Marzoli e Luca Onestini: "Vi Denuncio"

Gossip TV

Dana Saber furiosa con Luca Onestini e Oriana Marzoli per essere stata incolpata di un furto. La modella marocchina ha intenzione di denunciarli.

Clima tesissimo nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti della nuove lite, ancora Dana Saber nei confronti di Oriana Marzoli e Luca Onestini. Il motivo, questa volta, è stato un paio di occhiali che Onestini avrebbe smarrito nel grande loft di Cinecittà. Oriana quindi, nel tentativo di aiutarlo a ritrovarli, ha chiesto a Dana se li avesse visti o indossati e la venezuelana si è sentita accusata di averli rubati. La Saber si sarebbe infuriata per la false accuse tanto da volerli denunciare:

"Avete fatto uno scherzo, vedremo questa storia fuori da qua, io vi denuncio. A te e lei. Non vi potete inventare cose stupide per dare la colpa a me. Uscirà fuori il video. "Ce la vedremo fuori di qui, io vi denuncio".

"Ma come ci denunci? Questa è una barzelletta" ha replicato Luca, "No, non è uno scherzo", ha ribadito Dana. Nel raccontare l'accaduto, la Saber ha sostenuto che era stata Oriana ad indossare gli occhiali prima che sparissero.

"Nikita mi ha detto di aver visto Oriana con gli occhiali di Luca. Ho detto ma volete per forza che io passi per qualcosa? In confessionale racconterò la storia, voglio capire se l'avete organizzata. Sei andato sotto la tenda e li hai trovati, cosa cercate di fare? A che gioco state giocando? Sono seria".

L'oggetto del contenzioso è stato poi ritrovato sotto la tenda e l'epilogo ha convinto Dana che fosse tutto organizzato per danneggiarla.

