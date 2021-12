Grande Fratello Vip, crollo emotivo per Manuel Bortuzzo che prega Aldo Montano di non abbandonare!

Gossip TV

Manuel Bortuzzo ha un momento di fragilità e, dopo essere stato consolato da Lulù Selassié, chiede ad Aldo Montano di rimanere con lui al Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo ha stretto un legame profondo con Aldo Montano sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. I due sportivi si sono sempre supportati a vicenda, spalleggiandosi e scambiandosi preziosi consigli. Dopo aver deciso di rimanere nella casa più spiata d’Italia, Manuel ha intenzione di persuadere Aldo a fare altrettanto, soprattutto quando un piccolo crollo emotivo mostra tutte le sue fragilità.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo non molla con Aldo Montano

Tra gli esempi più belli di amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip c’è quello di Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Sin dalle prime ore trascorse a Cinecittà, infatti, i due sportivi hanno iniziato a diventare fondamentali l’uno per l’altro, regalando al pubblico immagine di complicità bellissime, premiate dall’affetto dei numerosi fan dei gieffini. Dopo aver scoperto che la sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, sarebbe stata prolungata fino a marzo 2022, impedendo così ai gieffini di trascorrere il Natale con la propria famiglia, salvo eliminazione diretta da parte del pubblico, Aldo ha deciso di ritirarsi ufficialmente.

Anche Manuel, non riuscendo ad immaginare il suo percorso al Gf Vip senza il caro amico al suo fianco, ha dichiarato di voler lasciare la casa, salvo poi ripensarci all’ultimo momento, complice probabilmente la ritrovata armonia con Lulù Selassié. Proprio con lei, poche ore fa, Manuel si è sfogato lasciandosi trascinare da un piccolo crollo emotivo, certo che la principessa etiope potesse consolarlo e dargli le certezze di cui ha bisogno in questo momento.

Mentre Lulù e Manuel sono sempre più innamorati, lo sportivo ha deciso di stuzzicare Montano, per fargli capire che sarebbe un peccato vederlo lasciare il Gf Vip. “Sai che in confessionale mi hanno chiesto di te… Devi rimanere, cioè sì che dovresti rimanere”, ha commento Bortuzzo per attirare l’attenzione di Aldo. Il campione olimpionico, tuttavia, non ha intenzione di farsi influenzare e vuole tornare al più presto dalla sua bellissima famiglia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.