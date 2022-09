Grande Fratello Vip, colpo di scena: Pamela Prati vuole lasciare il reality per la storia di Mark Caltagirone

Gossip TV

Pamela Prati vuole lasciare il Grande Fratello Vip: la clamorosa rivelazione di Cristina Quaranta confermata da Nikita Pelizon.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Secondo quanto ha riferito nella notte Cristina Quaranta, Pamela Prati vuole lasciare la Casa e il motivo sarebbe legato al caso di Mark Caltagirone.

Grande Fratello Vip, colpo di scena: Pamela Prati vuole lasciare il reality per la storia di Caltagirone

L'indiscrezione è stata confermata anche da Nikita Pelizon in quanto la showgirl sarda "avrebbe già raggiunto suo obiettivo" all'interno del reality show.

Ecco quanto ha riferito la Quaranta riportato da Biccy:

“Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te. – ha dichiarato la Quaranta – Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo."

"E pensa, quando si è raccontata la storia di Gegia e il fidanzato misterioso turco, Alfonso quando è entrato a chi ha chiesto l’unico parere? Bingo, proprio a lei e non è casuale. Ma hai sentito cosa le ha detto? Che Gegia non si deve illudere... Tutti vogliono sapere la verità, se si è fatta fregare o no da questo Mark Caltagirone. Lui non esiste, almeno Gegia poraccia la foto di un uomo turco ce l’ha! L’affare di Caltagirone è stato grosso. Pam è stata truffata, così dice, da due tipe, una era la Michelazzo, poi l’altra era la sua agente”.

Alfonso Signorini ha più volte preannunciato che nel corso delle prossime puntate si affronterà il caso di Mark Caltagirone per volere della stessa Prati. Quest'ultima si è difesa spesso dalle accuse dichiarando di essere stata vittima di una truffa. Stando a ciò che invece riferiscono alcune compagne d'avventura, la showgirl sarda non sarebbe affatto propensa ad affrontare nuovamente il discorso e questo la spingerebbe a voler andare via.

