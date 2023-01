Grande Fratello Vip, chi uscirà questa sera tra Nikita, Oriana e George? I sondaggi e i pronostici

Gossip TV

Nella trentesima puntata del Grande Fratello Vip, al televoto si sfidano Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan. Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la trentesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip che sancirà l’eliminazione di uno tra George Ciupilan, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Dopo Wilma Goich, chi sarà il concorrente costretto a lasciare definitivamente il gioco? Nonostante nella Casa sia osteggiata da molti, la bella triestina resta una delle concorrenti più amate e apprezzate dai telespettatori. Quello di stasera, però, sarà un televoto davvero duro anche per lei visto che Oriana, da mesi al centro di dinamiche d’ogni tipo, è amatissima sui social e dal pubblico di Canale 5. A rischio eliminazione è quindi George. Un risultato davvero sorprendente visto che il giovane influencer fino a poco tempo fa era considerato uno dei favoriti alla vittoria finale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo atteggiamento schivo e la sua timidezza, notati dallo stesso Alfonso Signorini che nelle ultime dirette l’ha spronato a mettersi in gioco e ad uscire dall’ombra, gli hanno giocato un brutto scherzo!! (Eleonora)

Come ogni lunedì è in arrivo una nuova puntata del Gf Vip: chi sarà lo sfortunato vippone ad abbandonare la Casa più spiata d'Italia? In nomination sono finiti George Ciupilan, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Tra i tre, Nikita e Oriana sono abbastanza apprezzate dal pubblico, che di certo non vuole rinunciare al possibile sviluppo tra Marzoli e Daniele Dal Moro. Perciò, potrebbe George Ciupilan a dover abbandonare il programma. Dopotutto, Il pubblico ha per lui una scarsa preferenza (il 13% circa lo ha votato come preferito), sarà stato sufficiente l'appello del Tg rumeno a evitargli l'eliminazione? (Maria)

La trentesima puntata del GF Vip decreterà in ogni caso, un addio alla Casa di alcuni dei concorrenti senza dubbio più amati. Il televoto ha sancito la sfida tra Nikita, George e Oriana, tre Vipponi amatissimi fuori dalle grandi mura di Cinecittà. I sondaggi, parlano chiaro: sembrerebbe infatti che non ci sia storia e potrebbe essere il giovanissimo George Ciupilan ad avere la peggio. E bisogna dirlo, George anche se non ha partecipato attivamente e dinamicamente nel reality, si è contraddistinto per educazione, umiltà e maturità, anche nella brutta pagina di questa edizione che ha coinvolto molti dei concorrenti nel caso Bellavia. Dando dunque un pacca sulla spalla virtuale al giovane George, nella macchina convulsa e talvolta ingrata della televisione, il noto Tiktoker funziona poco e per gli amanti dello show del grande loft più spiato d'Italia, può avviarsi all'uscita senza che se ne senta la più di tanto la mancanza anche se, certamente e in ogni caso, George ne uscirà da vincitore. (Anita)

Per quanto riguarda i sondaggi online, come detto, svetta Nikita con percentuali molto alte (la modella triestina peraltro, dopo 30 puntate, sembra la concorrente con maggiori preferenze dell'intero cast). A seguire, con relativa distanza si posiziona la Marzoli mentre in terza posizione c'è Ciupilan con percentuali nettamente più basse.

