Grande Fratello Vip, chi uscirà questa sera? I nostri pronostici

Nella ventesima puntata del Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti. Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la ventesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto, tre Vipponi: Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti.

Secondo quanto emerge dai sondaggi, a rischio eliminazione, sarebbe il modello campano Luciano Punzo, il concorrente meno votato al televoto.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Dopo ben tre settimane senza eliminazioni, nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip scopriremo il nome del nuovo eliminato. Tre i vipponi in nomination: Micol Incorvaia, Patrizia Rossetti e Luciano Punzo. Chi sarà costretto ad abbandonare definitivamente il gioco? Al momento la preferita del pubblico risulta essere Micol, che fa il pieno di voti anche a causa degli attacchi e offese ricevute prima da Antonella Fiordelisi e poi da Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Quest’ultima, che è stata rimproverata in diretta da Alfonso Signorini per le offese rivolte alla Incorvaia, potrebbe comunque scampare all’eliminazione visto che il suo avversario Luciano raccoglie appena il 18% di voti. Sarà proprio lui il prossimo eliminato? Staremo a vedere! (Eleonora)

Il televoto di questa sera potrebbe rivelarsi insidioso per un concorrente che, a dispetto di quanto ci si sarebbe aspettato dopo l’annuncio del suo ingresso al Grande Fratello Vip, non sta brillando se non per qualche piccolo gossip sulla sua vita privata, sistematicamente smontato da fonti esterne. Stiamo parlando di Luciano Punzo, l’affascinante partenopeo ex tentatore di Temptation Island, entrato in casa da single dopo aver mollato in fretta e furia Manuela Carriero. La Nomination di Luciano potrebbe essere l’ultima per il gieffino, e non perché sia riuscito a dimostrare di essere un concorrente fondamentale per il gioco, piuttosto perché sarà lui ad abbandonare per sempre la casa del GF Vip .(Irene)

Ritorna il Grande Fratello Vip questa sera, lunedì 5 dicembre, su Canale 5 e ritorna anche il televoto, a un mese dall’ultima eliminazione, quella di Pamela Prati. Tra i tre nominati Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti, la situazione appare abbastanza chiara: è Punzo ad essere tra i meno preferiti del pubblico, secondo almeno i sondaggi, quindi, potremmo dirgli addio stasera. A seguire Patrizia Rossetti, che con Wilma Goich si è attirata le antipatie del pubblico da casa per diverse sentenze velenose pronunciate contro le vipponi Incorvaia e Giaele De Donà. Quanto a Micol Incorvaia, essendo la favorita dal pubblico, è improbabile che stasera venga eliminata. Ma, sappiamo anche come a volte le preferenze possano cambiare e nulla è più scontato, arrivati a questo punto del gioco. (Maria)

L'appuntamento con la ventesima puntata del Grande Fratello Vip, vede sfidarsi al televoto Luciano, Patrizia e Micol. Dai sondaggi emerge una netta preferenza per la Incorvaia mentre a rischio sarebbe il bel modello campano, ex tentatore di Temptation Island, Punzo. A differenza delle due gieffine con cui si sfida, Luciano non è riuscito ad emergere nella Casa più affollata e spiata d'Italia e nemmeno della sua storia personale abbiamo avuto modo di sapere nulla. A mancare sicuramente c'è stato l'elemento tempo e dinamiche in cui Luciano non è riuscito a inserirsi. Inizialmente si era diretto forse verso una storia (aveva infatti dichiarato di trovare interessanti Nikita e Oriana) ma, dopo pochi giorni, è tornato a pensare malinconicamente alla ex fidanzata Manuela Carriero, alimentando molti dubbi sul fatto che fosse davvero single come ha inizialmente dichiarato. Il sospetto che Punzo e Manuela non si siano mai lasciati è stato un elemento cardine del suo percorso che lo ha accompagnato come un'ombra. A peggiore le cose, come detto, nessun approfondimento sulla sua storia personale che di fatto lo ha penalizzato e il grande pubblico, qualora uscisse questa sera, faticherà a ricordare il suo passaggio nella Casa. Discorso diverso per Micol, preferita dal pubblico in quanto vittima di una parte del gruppo e Patrizia il cui carattere schietto e polemico attira una parte di consensi e di simpatie. (Anita)

