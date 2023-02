Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Nella trentatreesima puntata del Gf Vip si sfidano al televoto Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Chi uscirà? I nostri pronostici.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli?

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

È finita l’attesa! Stasera, lunedì 13 febbraio 2023, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip in cui scopriremo il nome del nuovo eliminato. Otto i concorrenti al televoto: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Chi sarà costretto a lasciare definitivamente il gioco? Dei concorrenti in nomination, solo due sembrano essere totalmente al sicuro dall’eliminazione. Stiamo parlando dell’amata Nikita e Oriana, la vulcanica influencer venezuelana che ormai è una colonna mediatica di questa edizione. Antonino ed Edoardo invece continuano a dividere il pubblico, tra chi li ritiene protagonisti indiscussi del programma e chi invece non vede l’ora di eliminarli. Quelli più a rischio, quindi, sarebbero Nicole, Davide e Attilio. Il noto giornalista, in particolar modo, si è lasciato andare a delle pesanti dichiarazioni che hanno indispettito tutti, sia dentro che fuori la Casa. Sarà lui il nuovo eliminato del Gfvip? (Eleonora)

Oggi è lunedì e torna, immancabilmente, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, questa sera su Canale 5 alle 21.45: chi sarà l'eliminato di questa sera? Le nomination vedono in ballottaggio Nikita Pelizon, Attilio Romita, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia e Davide Donadei. I sondaggi vedono Pelizon in netto vantaggio sugli altri vipponi della casa con un 30% di preferenze del pubblico, mentre Davide Donadei e Attilio Romita se la giocano quasi alla pari tra i meno favoriti. In particolare l'ex tronista Donadei sembra davvero essere a rischio di abbandonare il programma di Alfonso Signorini, dato che il suo indice di gradimento ha raggiunto livelli davvero bassi, alla stregua di quelli che hanno poi portato Charlie Gnocchi e Wilma Goich a lasciare il GFVip. (Maria)

Nuova eliminazione questa sera al Gf Vip e a correre il rischio eliminazione ci sono ben otto Vipponi. Nikita continua a svettare in cima come la preferita sia nel sondaggio di questa sera sia nella classifica generale, confermando di essere una delle concorrenti più amate dell'edizione. Per quanto riguarda gli altri concorrenti al televoto, rischiano Attilio Romita e Davide Donadei. Chi dovrà dire addio al grande loft di Cinecittà tra i due? L'ex tronista pugliese, Donadei, nel contesto del reality show targato Mediaset non è emerso di certo per la simpatia anzi, spesso ha avuto esternazioni di dubbio gusto peraltro mai evidenziate dal conduttore. Attilio è sempre stato uno dei concorrenti più apprezzati ma forse ha commesso l'errore di seguire troppi i consigli della Bruganelli (che lo ha spronato a partecipare attivamente al gioco senza tirarsi indietro diplomaticamente) e nelle ultime settimane ha fatto, suo malgrado, diversi scivoloni che potrebbero penalizzare il suo percorso in maniera definitva. (Anita)

Per quanto riguarda i sondaggi online, svetta Nikita con percentuali molto alte mentre a rischio eliminazione, ci sarebbe Attilio Romita e Davide Donadei, divisi da pochi punti percentuale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.