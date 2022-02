Gossip TV

La sorella di Belen a cuore aperto sulla sua vita sentimentale.

In occasione della serata di gala con i protagonisti della terza edizione di Ex on The Beach Italia, Cecilia Rodriguez ha fatto alcune confidenze sui suoi ex fidanzati, ribadendo e confermando il grande amore che la lega oramai da quattro anni con Ignazio Moser, co-conduttore accanto all'argentina del nuovo, doppio appuntamento con il programma che mette davanti ragazze e ragazzi in un'incantevole isola alle prese con i propri storici ex compagni.

Parlando proprio di quest'ultimi, la sorella minore di Belen ha tirato una freccia, velenosissima ai suoi ex fidanzati. In passato Cecilia è stata legata sentimentalmente a Francesco Monte, ex tronista, ex naufrago ed ex gieffino nella Casa del Grande Fratello Vip durante la terza edizione. Un anno prima, come è noto, la Rodriguez mise fine alla loro storia d'amore dopo aver conosciuto Ignazio al Grande Fratello Vip 2 nel 2017. Cecilia durante la sua avventura televisiva nel reality, si è infatti innamorata del ciclista trentino mettendo fine alla relazione con Monte in diretta.

Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez bordata a Francesco Monte: “Mai stata innamorata"

"Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex - ha dichiarato Cecilia Rodriguez - uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio. Cosa mi ha fatto innamorare di lui? Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa....Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”.

E ancora:

“Cosa pensano i miei ex di me? Peccato l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa! Questo pensano! Non ho mai avuto nessun ritorno di fiamma con i miei ex. Scenate di gelosia? Ovunque e davanti a chiunque, non me n’è mai fregato, quando mi parte, mi parte. Se scoprissi un tradimento in flagrante andrei in galera, meglio di no”.

