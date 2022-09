Grande Fratello Vip, Carolina Marconi contro Sonia Bruganelli dopo la diretta: "È stata fuori luogo"

Gossip TV

Il duro sfogo di Carolina Marconi dopo la terza puntata del Grande Fratello Vip.

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Carolina Marconi si è lasciata andare a un duro sfogo contro Sonia Bruganelli. Il motivo? Alla Vippona non è per niente piaciuto il comportamento assunto dall'opinionista del reality show, che ha ripreso in diretta tutti i concorrenti che continuano a giudicare il matrimonio di Giaele De Donà.

Carolina Marconi attacca Sonia Bruganelli dopo la puntata del Gf Vip

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha parlato del matrimonio di Giaele De Donà. Quest'ultima ha rivelato che lei e il marito sono una coppia aperta facendo storcere il naso a molti concorrenti della Casa. Tra questi anche Carolina Marconi, che è stata bacchettata da Sonia Bruganelli: "Ma perché deve dare spiegazioni voi sul suo matrimonio? Ma che ve ne frega a voi". Il comportamento dell'opinionista, come riportato da Biccy, non è per niente piaciuto alla donna che, subito dopo la diretta, l'ha attaccata:

Sonia ha sparato a zero, non mi ha fatto nemmeno parlare. Sì hai visto quello che ha fatto e come mi ha attaccata? Non esiste dai. A me sta cosa che ha fatto Sonia non mi è piaciuta proprio, è stata fuori luogo. Mi ha attaccata così senza sapere nulla. Non sapeva che io sono stata tutto il tempo a cercare di capire Giaele e darle consigli. Perché così Sonia fa risultare che io sono la bigotta della situazione e lei no.

Se Sonia mi ha attaccato è perché non sapeva tutto. Cioè che Giaele mi ha detto che l’amore libero è lei a volerlo e non il marito. Se tu fai soffrire una persona non è amore. Lei lo costringe a fare questa cosa di coppia. Oh ci sono i video, il marito dice che piange. Sì mi ha proprio detto che lui sta soffrendo di questo. Mi ha detto che è lei che vuole stare sei mesi con lui e sei mesi lontana. In una confessione oggi è crollata e mi ha proprio specificato che lui non ce la fa più e che è lei che porta avanti questa coppia aperta. Perché io non voglio che passi che io l’attacco e faccio branco contro di lei. Se io parlo è perché so delle cose che Sonia non sa tutto qui

