Grande Fratello Vip, Barù a casa dell’ex fidanzata: che succede?

Mentre sui social Barù e Jessica Selassié riprendono a seguirsi, l’ex gieffino viene immortalato a casa dell’ex fidanzata Victoria Cabello.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, per Barù arriva un importante progetto in tv e forse anche un ritorno di fiamma inaspettato. L’ex gieffino, infatti, si è lasciato immortalare a casa dell’ex fidanzata Victoria Cabello, protagonista di Pechino Express, per poi tornare a seguire sui social Jessica Selassié, dopo il grande strappo provocato dalla sua dura intervista a Verissimo.

Grande Fratello Vip, Barù torna con l’ex fidanzata?

Barù è stato protagonista amatissimo della sesta edizione del Grande Fratello Vip, finendo al centro delle indiscrezioni per il suo rapporto con Jessica Selassié, fatto di sguardi languidi e un feeling speciale. Mentre la principessa etiope si è detta molto presa da Barù, al punto da sperare di aver l’occasione di frequentarlo lontano dalla casa di Cinecittà, il gieffino ha sbottato all’ennesima domanda di Jessica e ha chiuso ogni possibilità di una storia d’amore lontano dai riflettori. Dopo l’intervista rilasciata a Verissimo, Jessica ha reagito eliminando Barù dai social e infrangendo il sogno dei fan della coppia, che per mesi hanno tifato sotto il nome di Jerù.

Nelle ultime ore, tuttavia, è successo qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: dopo aver incontrato Giucas Casella, grande amico di Barù e sostenitore del feeling con Jessica, la principessa etiope è tornata sui propri passi e ha deciso di iniziare nuovamente a seguire l’uomo che le ha rubato il cuore. La speranza dei Jerù si è immediatamente riaccesa e c’è anche chi ha ipotizzato che i due ex gieffini abbiano finalmente consumato quella cena intima di cui tanto si parlava durante la permanenza nel Gf Vip.

Questa rimane ovviamente un’ipotesi, dal momento che l’unica certezza è che Barù poche ore fa si trovava a casa della sua ex fidanzata Victoria Cabello. La protagonista della nuova edizione di Pechino Express ha immortalato Barù insieme al suo cagnolino, con una didascalia divertente che fa trasparire tutto l’affetto che ancora nutre per lui. Del resto Victoria si è esposta su Barù, quando in molti hanno messo in giro chiacchiere sulla sua presunta omosessualità, parlando benissimo del gieffino. Si tratta di un ritorno di fiamma o di semplice amicizia?

