Grande Fratello Vip, Attilio Romita spiazza sul vincitore del reality: "È l'unica persona vera nella Casa"

L'ex gieffino Attilio Romita svela il nome del possibile vincitore del Grande Fratello Vip.

Lunedì 27 marzo 2023 su Canale 5 andrà in onda la semifinale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, il giornalista Attilio Romita ha rilasciato una nuova intervista a Novella 2000 in cui ha rivelato di fare il tifo per la bella Oriana Marzoli.

Attilio Romita dalla parte di Oriana Marzoli

A pcohe settimane dalla sua eliminazione dal gioco, Attilio Romita è tornato a parlare della settima edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato da Novella 2000, il noto giornalista si è sbilanciato sul percorso degli altri concorrenti del reality show di Canale 5 e svelato il nome del suo vincitore. A grande sorpresa, l'ex gieffino ha rivelato di tifare per Oriana Marzoli:

Con tutto il suo modo di fare, talvolta esagerato e sopra le righe, chi preferisco è Oriana Marzoli, perché è l’unica persona vera nella Casa. Ho sempre considerato Antonella la mia migliore amica. Ha perso punti a causa del suo andirivieni con Donnamaria. Prima si amano e dopo due ore si fanno la guerra. Queste cose non mi piacciono.

La sua esperienza nella Casa del Gf Vip è stata caratterizzata anche dal rapporto con Sarah Altobello. Il giornalista, però, ha escluso ogni possibilità di poter instaurare un'amicizia con lei fuori dalla Casa:

Impossibile. Anche perché la mia compagna Mimma già mi ha perdonato una volta e siamo in fase di recupero. Mimma è stata attaccata molto sui social e ci è rimasta male [...] Per me il Gf Vip è stata un’esperienza che resterà indelebile. Non me ne pento nemmeno un po’.

