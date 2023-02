Grande Fratello Vip: Attilio Romita si spoglia come nella scena cult di "Nove settimane e mezzo"

Gossip TV

L'ex mezzobusto di Rai1, Attilio Romita, ha messo in scena uno strip-tease al Game Night del Gf Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip, ieri sera i vipponi si sono intrattenuti in diversi giochi e siparietti durante il Game Night e tra questi, il mattatore Edoardo Tavassi ha invitato Attilio Romita a fare uno spogliarello lampo.

Gf Vip, lo strip tease di Attilio Romita

Con molta sorpresa, l'ex mezzobusto di Rai 1, ha subito accettato dando vita uno uno strip tease sulle note di Joe Cocker e il suo intramontabile brano "You Can Leave Your Hat On" colonna sonora del film cult Nove settimane e mezzo.

Attilio si è davvero spogliato lasciando solo l'intimo sotto gli occhi curiosi e divertiti di Sarah Altobello che non ha mai nascosto di trovare Romita un uomo interessante sotto tutti i punti di vista. "Se fosse stato single non avrei avuto ostacoli, non ho mai nascosto il mio interesse", ha ribadito la showgirl anche durante l'ultimo appuntamento con il reality

Se da parte degli altri vipponi ci sono stati solo applausi e apprezzamenti, qualche utente ha storto il naso commentato il video di Romita sull'account del Grande Fratello Vip. "Striscia televisiva totalmente cringe. Inguardabile. Talento, questo sconosciuto", " Com'è caduto in basso il direttore" e ancora "Che schifo di spettacolo indecoroso".

