Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli svela la verità sulla lite con Giulia De Lellis: "Un teatrino, rimpiango di..."

Asia ricorda la sua esperienza al Gf Vip e chiarisce la sua posizione nei confronti di Giulia De Lellis.

Asia Nuccetelli è stata una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Intervistata da Fanpage, la figlia di Antonella Mosetti ha deciso di rompere il silenzio cinque anni dopo la sua ultima apparizione televisiva e raccontare tutta la verità sulla lite avvenuta con Giulia De Lellis nella Casa di Cinecittà.

Asia Nuccetelli spiazza su Giulia De Lellis

Asia Nuccetelli ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui si è raccontata senza filtri. La ragazza ha colto l'occasione anche per parlare della sua discussa partecipazione al Grande Fratello Vip. Per chi non lo sapesse, la figlia di Antonella Mosetti si ritrovò in mezzo a un triangolo con Giulia De Lellis e Andrea Damante, che attrasse su di lei l'ira dei numerosissimi fan della coppia nata a Uomini e Donne:

Dopo avere passato anni in ospedale a causa di problemi di salute, andando al Grande Fratello mi sembrava di rivedere la luce. Ero solo una ragazzina e sono entrata in un circolo vizioso. Volevano a tutti i costi creare quella dinamica del triangolo (con Andrea Damante e Giulia De Lellis, ndr), quando io non avevo fatto nulla di male. Volevo solo fare amicizia con i concorrenti e avevo lo stesso atteggiamento con tutti. Aggiungo che in 27 anni, non ho mai avuto a che fare con un ragazzo fidanzato o sposato. Ho un’unica regola: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Subii una forte discriminazione mediatica. Ho sofferto veramente tanto.

A proposito della lite con la De Lellis, Asia si è lasciata andare a una confessione inaspettata:

Fondamentalmente con lei non ho mai litigato. O meglio, ci siamo trovate costrette a litigare per questo teatrino che avevano montato. A 20 anni non sapevo neanche come comportarmi in una situazione del genere. Oggi direi: “Alt, gli autori stanno montando tutto questo teatrino”. Rimpiango di aver fatto il Grande Fratello in quel modo. Non mi hanno dato la possibilità di essere me stessa, ma quello che volevano loro. Odio le ingiustizie e quella è stata un’ingiustizia al 100%. Prendersi le critiche senza avere fatto niente, credimi, fa ancora più male.

