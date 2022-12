Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese tutta la verità con Belen: "Siamo in buoni rapporti"

Gossip TV

A distanza di mesi di rumors e indiscrezioni di ogni tipo, secondo quanto ha rivelato lo spezzino al Grande Fratello Vip, i rapporti con Belen Rodriguez non sarebbero affatto ostili.

Non ci sarebbe alcuna guerra tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, la ben nota showgirl argentina con cui l'hair stylist ha avuto una relazione durata circa due anni e dalla quale è nata la piccola Luna Marì nel luglio scorso.

Gf Vip, Nessuna guerra tra Antonino e Belen: "Io e lei siamo in buoni rapporti"

Nonostante le tante indiscrezioni sul loro rapporto attuale in cui si evincevano rapporti tesi e gelidi dopo la rottura, Antonino ha confidato ai suoi compagini d'avventura del Gf Vip di aver manutenuto un bel legame con la sua ex.

“La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoni rapporti io e lei - ha dichiarato Spinalbese a Wilma Goich, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro, come riportato da Biccy - Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina"

"Avere una figlia con lei mi ha cambiato la vita - ha proseguito Antonino parlando di Luna Marì - Adesso penso prima alla piccola e poi a me. Se ho 1.500€ li spendo subito per lei e non ci penso un secondo, se devo usarli per me ci rifletto. Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei. Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto”.

Nelle ultime ore è emerso anche un commento di Belen su Instagram in cui ha rivelato di non avere alcun problema o dare notizie della figlia ad Antonino. La Rodriguez infatti, ha replicato ad un commento piuttosto velenoso in cui è stata accusata di non far vedere Luna Marì ad Antonino dopo tre mesi di reclusione al Gf Vip.

"Nessuno lo ha mai vietato" ha risposto Belen a chi ha scritto che sarebbe un bel gesto, da parte sua, mostrare la figlia al padre.

