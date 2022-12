Grande Fratello Vip, “Fai vedere la bambina ad Antonino”, la replica di Belen che mette tutti a tacere

Gossip TV

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Antonino Spinalbese e le richieste di rivedere la figlia da parte del suo ex compagno, tra i protagonisti della settima edizioni del Gf Vip.

Non sono ore facili per Belen Rodriguez e la sua piccola Luna Marì alle prese con l'influenza australiana Ieri la showgirl argentina ha postato un video in cui entrambe appaiano molto provate, ma fortunatamente in via di guarigione.

Gf Vip, Belen Rodriguez risponde a chi l'accusa di non far vedere Luna Marì ad Antonino Spinalbese

"Riprendendo le forse ma qualche sorriso inizia ad uscire" ha scritto Belen con in braccio la sua dolce e influenzatissima piccola.

Tra i tantissimi commenti che puntualmente arrivano alla showgirl argentina, tra i tanti messaggi di una pronta guarigione e mille cuori, si è letto qualche piccato riferimento al suo ex compagno, Antonino Spinalbese, alle prese con le sue (dis)avventure al Grande Fratello Vip da quasi ormai tre mesi. In merito proprio al suo ex compagno che spesso lamenta la mancanza della figlia, sono stati in molti a puntare il dito contro la Rodriguez ipotizzando che l'argentina neghi al padre la possibilità di vederla. "Nessuno lo ha mai vietato" ha risposto Belen a chi ha scritto che sarebbe un bel gesto da parte sua, mostrare la piccola al padre.

Una chiara e limpidissima risposta che mette a tacere tutti una volta per tutte. Belen non ha mai evidentemente negato nulla a Spinalbese come continuava a mormore qualcuno. Il mistero, ora più che mai, si alimenta dunque da solo. Perché il gieffino non ha mai visto la figlia o avuto notizie se non esiste alcun divieto?

