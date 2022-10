Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si sbilancia su Ginevra Lamborghini: "Le cose senza di lei sono cambiate"

Gossip TV

La confessione inaspettata di Antonino Spinalbese sul rapporto nato al Gf Vip con Ginevra Lamborghini.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini è tornata nella Casa per salutare i suoi ex compagni di gioco e in particolar modo Antonino Spinalbese. Il ritorno della giovane non ha lasciato indifferente l'ex di Belen Rodriguez che, dopo la diretta, si è lasciato andare a una confessione inaspettata.

Antonino Spinalbese spiazza al Gf Vip su Ginevra Lamborghini

A distanza di qualche giorno dalla sua squalifica dal Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini è tornata nella Casa di Cinecittà. Alfonso Signorini ha voluto dare la possibilità alla sorella di Elettra di rientrare per confrontarsi e salutare Antonino Spinalbese, con il quale sembra essere nato un rapporto molto speciale:

Che strano rientrare, vederti e non poterti abbracciare. Questi per me non sono stati giorni facili. Non ti nego che quello che è successo da lunedì ad adesso è stato un incubo [...] Grazie a voi e soprattutto a te, ho capito che in questa casa, anche se per poco, ho trovato qualcuno di davvero importante. Qualcuno che mi ha sostenuto, mi ha fatto ridere e mi ha fatto vedere le albe. Anche se è durato poco tutto questo mi ha riempito il cuore.

Leggi anche Caos nella notte al Gf Vip, ecco cosa è successo

Il ritorno al Gf Vip della Lamborghini ha destabilizzato Spinalbese. Come riportato da Biccy, Antonino nella notte ha infatti rivelato a Patrizia Rossetti e ad Alberto De Pisis che da quando Ginevra è stata costretta ad abbandonare la Casa in lui qualcosa è cambiato:

Comunque anche su quello che è successo con Marco ci sono casi diversi. Ora non è che perché io sono dalla parte di Ginevra non riesco a dare giudizi sensati. Gegia ha detto delle cose con un’intenzione più forte. Quindi ci sta che uno nomini Gegia. Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato lei nel mio habitat. Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.